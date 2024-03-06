Ребрендинг «Яндекс Недвижимости»: широкий выбор квартир в новостройках, новый дизайн и фокус на сервисные модели

Сервис «Яндекс Недвижимость» представил новую бренд-платформу классифайда, в рамках которой сервис приобрел новую главную страницу, отличительные элементы фирменного стиля и логотип. В фокусе сервиса по-прежнему остаются новостройки: для этого был обновлен поиск и усовершенствована технологичность выбора. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Приоритетное расположение на главной странице «Яндекс Недвижимости» заняли сервисные функции — «Яндекс Аренда» и «Подбор новостроек для покупки» — эти сервисы теперь объединены в общую коммуникационную рамку «Под ключ». Также обновлен раздел поиска недвижимости, теперь в сервисе созданы фильтры-плитки, соответствующие наиболее распространенным пользовательским запросам.

Сервис «Яндекс Недвижимость» существует уже более 10 лет, и за это время рынок сильно трансформировался. С одной стороны, поменялись строительные нормы, законодательство и ипотечные программы. С другой — пользовательское поведение: люди экономят свой самый ценный ресурс — время и поэтому интуитивно находятся в поиске сервисов, которые снимут с них рутинные процессы, связанные с наймом и сдачей жилья в аренду, а при поиске недвижимости для покупки хотят выбирать из наиболее релевантных вариантов, которые отвечают их текущему жизненному сценарию. Для того чтобы давать быстрый ответ на актуальные запросы пользователей, «Яндекс Недвижимость» становится классифайдом с широкой сервисной функцией.

Раздел «Под ключ»

«Теперь «Яндекс Недвижимость» дополняет давно привычный формат классифайда сервисными моделями, объединенными в разделе «Под ключ», – сказал Алексей Широков, руководитель продукта «Яндекс Недвижимость». – С помощью команды специалистов с многолетним опытом работы в сфере недвижимости мы помогаем людям подобрать, снять и сдать жилье. Сервисные модели — это комфортная альтернатива самостоятельному процессу подбора и аренды, где рутинные задачи с пользователя снимают наша команда и технологии Яндекса».

Одной из предлагаемых сервисных функций является подбор новостроек: под индивидуальный запрос пользователя эксперты «Яндекс Недвижимости» бесплатно сформируют список наиболее подходящих предложений. Предложения будут учитывать важные для конкретного клиента параметры - наличие парка, школы или детского сада рядом с домом, транспортную доступность, время до работы и многие другие. С помощью технологий и алгоритмов эксперты подберут самые выгодные предложения, в том числе учитывающие актуальные ипотечные ставки, действующие специальные предложения от застройщиков и комфортный для пользователя ежемесячный платеж по ипотеке, а затем помогут связаться с представителями выбранной компании-девелопера для выхода на сделку.

Благодаря второй сервисной функции — «Яндекс Аренде» — собственнику даже не нужно встречаться с арендатором лично, чтобы сдать квартиру. За последний месяц количество сделок, заключенных после онлайн-показа, составляет более 95%.

Сервис берет на себя весь процесс сдачи — от экспертной оценки рыночной стоимости найма жилья и создания 3D-тура до возможности заключения договора с помощью сервиса и заселения жильцов. Кроме того, визуальное обновление дополнено собственным технологическим решением создания виртуальных туров, которое разработано специалистами «Яндекс Вертикалей». По сути, сегодня сервисы «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Аренда» – единственные на рынке классифайдов, кто полностью импортозаместил эту функциональность.

Изменения в поиске

«В сервисе мы постоянно работали над совершенствованием поиска и сделали его более удобным и понятным, – сказал Алексей Широков. – Теперь все самые важные для выбора недвижимости критерии представлены компактно в виде фильтров-плиток, расположенных над выдачей карточек с предложениями».

Топ фильтров был выделен аналитиками сервиса на основании миллионов пользовательских запросов, и теперь для настройки поиска не обязательно уходить в раздел «фильтры» — можно быстро получить релевантную персональную подборку, используя самые важные критерии.

Изменения в дизайне

В обновленном дизайне сделан переход к более современным формам, пространство сервиса стало воздушнее, лаконичнее. Палитра бренда также изменилась: она стала более теплой и приглушенной.

«Главная страница - лицо сервиса - не менялась долгое время, однако довольно сильно изменились пользовательское поведение и запрос, – отметил Михаил Мокеев, руководитель группы дизайна продукта «Яндекс Недвижимость». – Мы проанализировали путь пользователя и отметили, что фильтры, занимающие значимую часть экрана, почти не пользуются спросом. Поэтому мы пересобрали главную, улучшили пользовательский опыт и емко рассказали про многообразие наших возможностей - выделили новостройки как наш ключевой фокус, сервисные функции, а фильтры представили в формате удобных плиток».

Новый логотип – это многослойный объект, где есть и буква (Н, лежащая в перспективе), и образ (две стоящие рядом новостройки). Старая домоформа в логотипе поменялась на более актуальную и привычную – форму современного многоэтажного жилого дома.

«Яндекс Недвижимость переросла старый брендинг. Мы делаем продукт принципиально новым, и это потребовало кардинальных изменений в дизайне, – сказал Владимир Куликов, руководитель службы бренд-коммуникаций «Яндекс Недвижимости». – Говоря на языке недвижимости, сделать «уборку» в существующей дизайн-системе было недостаточно, здесь требовался капитальный ремонт».

Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным: первыми изменились сайт и его мобильная версия, мобильное приложение обновится в течение ближайших недель, а новая дизайн-система будет внедряться в продукт и визуальные коммуникации в течение года.

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«Яндекс Недвижимость» – сервис по поиску квартир, помогающий миллионам пользователей выбрать, продать, сдать и снять жилье. Сервис запущен в 2010 г.