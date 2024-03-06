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Жителям Подмосковья предлагают пройти тест-драйв обновленного портала госуслуг

В тестовом режиме заработала новая версия регионального портала госуслуг Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Ежедневно портал посещает более 105 тыс. пользователей. Мы пришли к выводу, что столь важный ресурс Подмосковья требует обновления, и начали с редизайна. Это первый шаг к "перезагрузке" портала. Его новая структура поможет быстрее находить необходимые услуги и цифровые сервисы», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Уже сейчас любой желающий может ознакомится с обновленной версией регпортала. Для этого на главной странице портала надо нажать «Перейти» на баннере с информацией о запуске тестирования. Кроме того, до конца марта через форму обратной связи можно оставить предложения о функционале.

«Обе версии портала работают параллельно: то есть пользоваться сервисами и получать услуги можно на обеих. После того, как новая версия пройдет тестирование, она станет основной», – отметила Надежда Куртяник.

Сейчас для жителей Подмосковья доступно 350 цифровых услуг и сервисов. Оформить их можно с помощью мобильного приложения «Добродел» или на региональном портале госуслуг. Для заполнения онлайн-заявления потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

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