Аналитика «Big Data МТС»: в 2024 г. количество пользователей сервисов доставки товаров из-за рубежа выросло на треть

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте интереса к российским сервисам доставки товаров из-за рубежа. В январе 2024 г. количество пользователей этих сервисов увеличилось на 32% по сравнению с январем 2023 г. К такому выводу пришли специалисты «Big Data МТС», проанализировав обезличенные данные в сервисах доставки: Boxberry, Brandly, CDEK, Litemf, PochtaGlobal, Pochtoy, Qwintry, Shipito и USMal. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2022 г. популярные сервисы доставки одежды Asos и Farfatch приостановили свою деятельность в России. На текущий момент главными площадками для российских пользователей интернета стали Boxberry и CDEK, которые лидируют с марта 2022 года. В январе этого года они заняли 94% от общего количества пользователей российских сервисов доставки из-за рубежа. Кроме того, площадки смогли обойти на 62% по количеству пользователей Asos и Farfatch относительно января 2022 г.

Важно отметить, что PochtaGlobal и Brandly – новые игроки на рынке, которые появились после ухода зарубежных компаний, и уже заслужили внимание демонстрируя активное увеличение трафика за последний год – в среднем на 38% от месяца к месяцу. Тренд на альтернативные площадки становится все более заметным, поскольку покупатели ищут различные способы доступа к желаемым товарам и брендам.

Согласно данным исследования, в топ-10 городов, где жители чаще всего пользуются сервисами доставки из-за рубежа входят Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ставрополь, Ижевск и Пермь. Эти города являются наиболее активными точками использования рассматриваемых платформ для шоппинга.

Дополнительные данные, полученные в ходе анализа, также указывают на интересные тенденции в поведении потребителей. Из них следует, что 51% абонентов рассматриваемых сайтов – мужчины.