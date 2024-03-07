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«МТС Банк» запустил сервис финансирования продавцов маркетплейсов

ПАО «МТС-Банк» запускает сервис, который помогает продавцам крупнейших российских маркетплейсов получить дополнительное финансирование на развитие и масштабирование бизнеса. Воспользоваться предложением могут юридические лица и предприниматели с опытом продаж на маркетплейсах не менее трех месяцев и оборотом от 200 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый сервис запущен в рамках развития продукта «Бизнес на маркетплейсах» «МТС Банка», который закрывает ключевые потребности предпринимателей из сферы электронной коммерции, такие как аналитика, закупка товара, его доставка и хранение, управление складом и т.д.

Сервис финансирования от надежного партнера позволяет продавцам даже с небольшим опытом получить кредит на нужды бизнеса, например, пополнение оборотных средств, заказ новой партии товара, расширение ассортимента, запуск собственного производства и прочее. При этом получить решение на сумму до 10 млн руб. можно за один день. Минимальная сумма кредитования – 200 тыс. руб. Оформление и подписание договора происходит онлайн, средства зачисляются на расчетный счет в «МТС Банке». Новые клиенты могут бесплатно открыть счет без посещения офиса банка, оставив заявку на сайте.

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«МТС Банк» (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. Входит в число 30 крупнейших банков России по величине активов. В своей стратегии «МТС Банк» делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России.

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