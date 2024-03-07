«Яндекс Маркет» упростил продавцам работу с инструментом софинансирования скидок

На «Яндекс Маркете» продавцам теперь будет удобнее работать с софинансированием скидок. Это совместная скидка от магазина и маркетплейса: продавец указывает минимальную цену, по которой готов продать товар, а сервис анализирует спрос на него и софинансирует в скидку столько же, сколько продавец, или больше. Магазинам стало проще следить за тем, сколько товаров с такими скидками продались за последние 30 дней и сколько «Маркет» в них вложил. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Работать с софинансированием можно в улучшенном разделе «Цены» личного кабинета продавца на «Маркете». В этом разделе магазин теперь может посмотреть подробную информацию о выгоде от софинансирования — в том числе о выручке за товары, проданные с совместными скидками за последние 30 дней. А в отчете по заказам «Маркет» покажет аналитику софинансирования по каждому проданному товару.

Сервис подскажет продавцу, какую минимальную стоимость товара установить, чтобы его товары попали под условия участия в программе. Для этого в «Ценах» теперь есть колонка «Порог для софинансирования». А фильтр «Софинансирование» поможет отсортировать товары по группам: с установленным рекомендованным порогом, с установленным порогом без учета рекомендации, а также без установленного порога.

Больше 35% продавцов «Маркета» уже пользуются софинансированием. Чтобы начать работу с этим инструментом и получить дополнительную скидку от «Маркета» - в среднем сейчас это 23% - нужно установить порог и внимательно работать с ценой товара. Если она привлекательная или умеренная по сравнению с конкурентами в интернете — у магазина больше шансов, что сервис сделает совместную скидку. Для магазина софинансирование выгодно, потому что продажа по уменьшенной стоимости происходит, только если и продавец, и «Маркет» снижают цену вместе.