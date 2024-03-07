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Жители Москвы за год оплатили более 210 млн покупок с помощью SberPay Online

В 2023 г. жители столицы 271 млн раз оплатили товары и услуги через систему платежных сервисов SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля составила 77,6% от общего количества покупок, совершенных с помощью семейства SberPay, и превысила 210 млн транзакций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «SberPay — это удобная система платежных сервисов, с помощью которой можно легко и безопасно оплачивать свои покупки, в том числе и в интернете — без ввода данных карты. SberPay заметно повышает скорость платежных операций в онлайн-магазинах, делая процесс оплаты гораздо проще и комфортнее».

SberPay – это система из четырех сервисов бесконтактных платежей: оплата по QR-коду, оплата по NFC для смартфонов Android, оплата улыбкой и онлайн-оплата в интернете.

Для оплаты в интернет-магазинах не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по SMS. При этом обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчетов.

Использование SberPay бесплатно для всех клиентов Сбербанка и не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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