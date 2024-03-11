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Аналитика «МегаФона»: где мечтают учиться выпускники Югры

Все больше югорских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона. Уже к марту 2024 г. активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году почти на 30%. В топе — учебные заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Казани, сообщают аналитики «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Ханты-Мансийского автономного округа пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Санкт-Петербургский государственный университет (16%); Высшая школа экономики (14%); Сибирский федеральный университет (10%); Московский государственный университет имени Ломоносова (7%); Казанский (Приволжский) федеральный университет (7%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Также в десятке вузов, которыми активно интересуются абитуриенты из Югры, оказались Сеченовский медицинский, Уральский и Южный федеральный университеты, Финансовый университет при правительстве России и Московский физико-технический университет (МФТИ).

Как показывают цифры 2023 г., внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из северного округа начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск фиксируется в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 г. поступающие из ХМАО проявляли максимальный интерес к вузам экономической специализации: ВШЭ, Финансовому университету при правительстве Рлссии, Российскому экономическому университету им. Г.В. Плеханова, в топе также был Сеченовский университет.

«Подготовку к поступлению в вуз у современного абитуриента сложно представить без доступа к высокоскоростному интернету. За год объем мобильного трафика, который требуется одному учащемуся в округе, растет примерно на 20%. Чтобы молодые югорчане всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами, мы системно развиваем инфраструктуру связи. Только за последний год наши инженеры построили и модернизировали более 350 телеком-объектов в городах и поселках Югры. Программа развития сети LTE в регионе существенно улучшает коммуникативные возможности для абитуриентов, проживающих вдали от городов. Она продолжится и в этом году», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

Специалисты «МегаФона» проанализировали и дата-трафик сайтов вузов Тюменской области и отмечают, что 68% приходится на тюменцев, а более трети от всего объема данных прокачали жители других регионов. Юрогчане активнее других интересуются высшими учебными заведениями в столице «тюменской матрешки». Чаще всего они присматриваются к кузнице кадров для нефтегазового сектора — Тюменскому индустриальному университету. На втором месте Тюменский государственный университет, на третьем – медицинский университет.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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