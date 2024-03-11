Аналитика МТС: интернет-трафик на Большой кольцевой линии московского метро вырос за год на треть

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сравнила динамику числа пользователей мобильного интернета и трафика данных на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена 1-7 марта 2024 г. с первой неделей работы после ее открытия 1 марта 2023 г. Объем передачи данных на БКЛ, самой протяженной кольцевой линии метро в мире, вырос за год на 32%, что превышает темпы роста интернет-трафика во всем метро столицы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На БКЛ объем LTE-трафика в сети МТС вырос 1-7 марта по сравнению с тем же периодом прошлого года на 32%, при этом во всем Московском метрополитене рост этого показателя составил 23%. Аналогично с опережением росло количество пользователей мобильного интернета в сети МТС: на БКЛ прирост составил 20%, во всем метрополитене – на 13%.

Более высокие показатели на БКЛ по сравнению с остальными линиями связаны с тем, что многие жители районов, где открылись новые станций метро, предпочли метро наземному транспорту и личному автомобилю, выбрав более удобный и быстрый способ передвижения. Росту пользователей мобильного интернета на БКЛ также способствовал запуск осенью прошлого года железнодорожных линий Московского центрального диаметра (МЦД-3 и МЦД-4), которые позволяют пассажирам удобно пересаживаться на БКЛ.

«С первого дня запуска движения по всей Большой кольцевой линии на новых станциях заработала мобильная связь и интернет от крупнейших операторов. Растущий объем интернет-трафика на БКЛ говорит о высокой популярности поездок на крупнейшем метрокольце в мире. Мы продолжим внедрять лучшие инновационные решения, чтобы поездки москвичей оставались такими же удобными. Такую задачу перед нами ставит мэр Москвы Сергей Собянин», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Строительство сети связи на БКЛ было для МТС одним из приоритетных инфраструктурных проектов. О растущей востребованности линии говорит тот факт, что доля интернет-трафика на БКЛ от общего трафика всего московского метро выросла сегодня до 12% с 10% год назад. Мы постоянно расширяем сеть в метрополитене, чтобы пассажиры всегда были на связи и проводили время с пользой: благодаря скоростному интернету общались, работали, учились, развлекались, имея доступ к цифровым сервисам и контенту», — сказал вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

Для обеспечения пользователей качественными услугами связи МТС в 2023 г. полностью завершила модернизацию сети в тоннелях метро, в 2024 г. расширила пропускную способность за счет разделения зон покрытия в тоннелях и запуска дополнительной несущей частоты в диапазоне LTE 1800 на наиболее загруженных участках метрополитена.

В связи с запуском БКЛ произошло заметное перераспределение интернет-трафика в сторону новых станций метро. Наибольший прирост — в полтора раза — пришелся на станцию «Сокольники», расположенной между новыми пересадочными станциями с МЦД-3 и МЦД-4.

Топ-5 станций метро БКЛ по приросту LTE-трафика 1-7 марта 2024-2023 гг.: «Сокольники» 50%; «Марьина Роща» 49%; «Рижская» 44%; «Текстильщики» 42%; «Нижегородская» 34%.