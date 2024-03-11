Аналитика «МТС Travel»: спрос на отели по России на длинные мартовские выходные вырос в 3 раза

Сервисы бронирования отелей «МТС Travel» и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправились отдыхать с 8 по 10 марта. Выяснилось, что длинные выходные спровоцировали ажиотажный спрос на отели и другие объекты – количество бронирований по России увеличилось в 3 раза год к году.

Резкий рост спроса обусловлен тем, что в 2023 г. праздничный день 8 марта пришелся на среду и оказался в отрыве от выходных. В 2024 г. 8 марта приходится на пятницу, что вместе с выходными позволяет устроить мини-путешествие на три дня. В среднем россияне бронировали жилье на 2 ночи и делали это приблизительно за месяц до поездки (за 28 дней).

В тройку лидеров по количеству бронирований традиционно вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Суммарно на эти три города приходится более четверти от всех бронирований с 8 по 10 марта, доля Москвы составляет 14%, Санкт-Петербурга – 9%, а в Казани сделано 5% от всех бронирований отелей и апартаментов по стране.

Среди наиболее популярных направлений усилил свои позиции в рейтинге Екатеринбург (с девятой на седьмую строчку). Тула и Ярославль, которые в прошлом году не входили в топ-10, занимают четвертую и девятую позиции.

Топ городов по количеству бронирований отелей и апартаментов с 8 по 10 марта 2024 года, доля от всех бронирований по России: Москва – 14%; Санкт-Петербург – 9%; Казань – 5%; Тула – 3%;

Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Ярославль, Иркутск – по 2%.

Средний чек за одну ночь в поездке по России год к году составил 5,6 тыс. руб. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказалась Тюмень – средняя стоимость за ночь составила 3,4 тыс. руб. Второе место по выгодности размещения поделили Краснодар и Самара – средние чеки в этих городах составляют по 3,6 тыс. руб. за ночь. Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Новосибирск – там он составляет 3,8 тыс. руб. за ночь.

В исследовании учитывались данные по 30 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы количество и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Статистика по текущим ценам приведена на 5 марта 2024 г.