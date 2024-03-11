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Автокредит «Сбера» теперь можно оформить онлайн

«Сбер» запустил автокредит, который можно получить и оформить полностью онлайн. Для этого не нужно ехать в банк, автосалон или предоставлять оригиналы документов — достаточно только приложения «СберБанк Онлайн».

В «СберБанк Онлайн» клиент заполняет короткую анкету, банк рассматривает её за пару минут и принимает решение. Если решение будет положительным, то уже в тот же день «Сбер» зачислит средства на дебетовую карту.

Автокредит доступен для покупки нового и автомобиля с пробегом. При этом отсутствует первоначальный взнос и другие дополнительные услуги, а полис Каско не нужен в момент оформления. Первые 2 месяца после одобрения кредита действует специальное предложение — ставка составит 8,9%. За это время нужно купить автомобиль и передать через «СберБанк Онлайн» или в отделение банка документы для оформления залога.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Среди наших клиентов много автомобилистов. У них немало задач: купить или продать машину, страховать и обслуживать её, оплачивать топливо, парковку. Мы стремимся упростить автомобилистам жизнь в любых ситуациях и поступательно идём к этой цели вместе с нашими партнёрами. Так, эксперты «СберАвто» помогут подобрать новую машину или продать имеющуюся, при необходимости организуют техобслуживание. В «СберСтраховании» удобно и выгодно приобретать каско и ОСАГО. При оплате топлива «СберКартой» начисляется кешбэк бонусами в размере 10%. На «Мегамаркете» шины и другие автотовары также продаются с большим кешбэком. В этой же логике мы разработали наш новый автокредит: простой, доступный, быстрый в оформлении и выгодный. А самое главное — никуда не нужно идти, ведь смартфон с нашим приложением всегда под рукой».

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