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На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве

К началу весны в столичном туристическом сервисе Russpass представили серию аудиоэкскурсий по местам, где жили, работали и отдыхали известные писатели. Один из маршрутов посвятили Александру Пушкину, 225-летний юбилей со дня рождения которого празднуется в этом году, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В подборку также вошли прогулки по местам, связанным с судьбами Сергея Есенина, Михаила Булгакова и Александра Островского. Слушатели познакомятся с такими достопримечательностями, как Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине и памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала», — отметила Наталья Сергунина.

Подобрать подходящую аудиоэкскурсию можно в тематическом блоке «Культура и искусство».

Маршрут «По следам великих писателей» включает «нехорошую квартиру» Михаила Булгакова, любимый ресторан Михаила Зощенко и Михаила Шолохова и дом, в котором праздновал мальчишник Александр Пушкин.

О последнем больше расскажут на экскурсии «На тихих берегах Москвы»: прогулка по пушкинским местам столицы». Слушатели побывают в храмах, где писатель был крещен и обвенчан, посетят здание английского клуба и увидят дом, в котором находилась семейная квартира Пушкиных.

Еще две прогулки посвятили русским поэтам ХХ века. Первая — «На московских изогнутых улицах»: в поисках Сергея Есенина» — проведет от Камергерского переулка до Арбата. Вторая — «Борис Пастернак и его любимые женщины» — по Волхонке и Пречистенке.

Маршрут «Любимец власти и народа: горьковские места Москвы» начинается возле памятника литератору у Белорусского вокзала, проходит через его мемориальную квартиру и завершается у Кремлевской стены.

В ходе аудиоэкскурсии «Колумб Замоскворечья: по стопам Александра Островского» слушатели узнают, как пьесы драматурга связаны с историей района. На пути им встретятся Театральная галерея на Малой Ордынке, здание Института стран Азии и Африки на Моховой улице, Российский академический молодежный театр и Малый театр на Театральной площади.

Самый удаленный от центра столицы маршрут — «Дачная жизнь советских писателей: прогулка по Переделкину» — познакомит путешественников со знаменитым литературным поселком.

Всего сервис Russpass предлагает больше 70 бесплатных аудиоэкскурсий, которые можно слушать со смартфона. Они включают рассказы о главных культурных объектах и архитектурных памятниках столицы.

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