Открыт публичный доступ к платформе для работы с геоданными Geohub

Компания-разработчик из Иннополиса «ИнноГеоТех» представила собственную платформу для управления и анализа геоданных — Geohub. Платформа была создана для работы с геоданными в рамках проектной деятельности в различных отраслях — в сельском, лесном и городском хозяйстве. С помощью платформы были реализованы федеральные и региональные ГИС-проекты. Сейчас, после завершения пилотного этапа, Geohub доступен для всех пользователей. Об этом CNews сообщили представители «ИнноГеоТех».

С 2023 г. Geohub включен в Реестр отечественного ПО.

Базовый функционал платформы Geohub поможет пользователям в несколько шагов создать свои собственные ГИС-проекты и работать над созданием и изменением карт в интуитивно-понятном интерфейсе платформы самостоятельно или совместно с командой.

В основе Geohub — картографический веб-обозреватель с широким инструментарием по анализу и редактированию геоданных: все данные, инструменты, карта — в одном окне; возможность работы с геоданными как в 2D, так и в 3D режиме; импорт файлов в популярных форматах, создание слоя с «0» в системе, добавление пространственных данных по стандартным протоколам OGC; настройка данных — от атрибутивных значений слоя до геометрии объектов; экспорт данных в популярных форматах, в т.ч. текстовых; множество инструментов для оптимизации работы, включая пространственный поиск, закладки, переход по координатам и многое другое.

«За время работы над масштабными федеральными и региональными проектами по цифровизации геоданных мы накопили необходимый опыт, чтобы разработать платформу, которая поможет пользователям упростить работу с картографическим материалом. Основная цель создания такой веб-ГИС — ускорить работу над проектами и облегчить рутинные процессы картографов, сотрудников ведомственных организаций и других пользователей. Сейчас платформа доступна для всех желающих», — сказал Алексей Миролюбов, руководитель направления разработки и развития продуктов в «ИнноГеоТех».

Пилотный запуск и апробация платформы осуществлялся на проектах компании «ИнноГеоТех» с государственными и корпоративными заказчиками, один из которых министерство лесного хозяйства Республики Татарстан.

«Платформа уже используется сотрудниками министерства в деятельности, связанной с работой с геоданными о лесном фонде. Так, на базе Geohub были выполнены проекты по созданию уникальной цифровой базы данных о Землях лесного фонда Республики Татарстан и мониторингу лесного фонда в части детектирования лесоизменений», — сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан Зарипов Ильгизар Наилевич.

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«ИнноГеоТех» — компания-разработчик собственных интеллектуальных геоинформационных решений для сельского, лесного и городского хозяйства, нефтегазовой отрасли и энергетики. Компания основана Университетом «Иннополис» совместно с АО «РВК» в 2017 г. и является резидентом ОЭЗ «Иннополис».