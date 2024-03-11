Российские стартаперы рассказали о самых популярных сферах для запуска бизнеса

Электронная коммерция (25%), ИТ (21%), а также финансы и блокчейн (12%) — наиболее популярные сферы для запуска стартапов среди российских предпринимателей. К такому выводу пришли аналитики «Стартап Академии» школы управления «Сколково», опросив* основателей компаний. Среди прочих отраслей респонденты отметили недвижимость и девелопмент (10%), туризм и пищевую промышленность (по 7%). Об этом CNews сообщили представители «Стартап Академии» школы управления «Сколково».

По мнению большинства респондентов, самой перспективной отраслью стартапов в ближайшие пять лет останется электронная коммерция (31%). 27% считают, что таковой будет сфера ИТ, а пятая часть — что энергетика и экологические стартапы. 20% опрошенных уверены, что сфера развлечений и медиа потеряет свою актуальность в течение пять лет.

Главными преимуществами сферы E-com, по мнению респондентов из этой отрасли, являются низкие входные барьеры для старта бизнеса (35%) – например, из-за отсутствия необходимости арендовать торговые площади или нанимать продавцов. Также e-com-стартаперы отметили большой спрос на продукты и услуги в этой сфере (31%) и высокий потенциал роста и масштабирования бизнеса (20%).

При этом половина (49%) опрошенных ИТ-стартаперов выделили в качестве главного преимущества своей отрасли высокий потенциал роста и масштабирования бизнеса. 14% отметили большой спрос на продукты/услуги в этой сфере, а 12% — гибкость и возможность быстрой адаптации к изменениям рынка.

По мнению основателей компаний из финансовой сферы, основным преимуществом этого направления является высокий спрос на продукты и услуги в этом сегменте(20%), высокий потенциал роста (15%) и возможность привлечения внимания инвесторов и венчурных фондов (12%).

Согласно данным исследования, четверть предпринимателей (24%) инвестировали в развитие своего стартапа в 2023 г. от 600 тыс. до 1 млн руб. Пятая часть (22%) — 2-3 млн руб., а 18% — 100-200 тыс. руб. При этом 15% вложили в свое дело 4-5 млн руб.

Стартаперы рассказали, как им удалось адаптироваться к новой реальности. Так, треть (34%) опрошенных однозначно ответила, что смогла адаптироваться к изменениям и преодолеть все трудности, а четверть ответила, что «скорее справились, чем нет». 28% признались, что не смогли подстроиться под новую экономическую реальность.

Участники исследования рассказали, какие меры, по их мнению, являются наиболее эффективными для развития экосистемы стартапов в России. Четверть (28%) считает, что упрощение правового регулирования, процедур создания и регистрации компании могло бы ощутимо облегчить жизнь начинающим предпринимателям. Еще 27% отметили повышение доступности финансирования и налоговых льгот для стартапов, а четверть — проведение мероприятий по повышению квалификации и поддержке молодых предпринимателей.

Самой распространенной проблемой для стартаперов стала нехватка нужных кадров — об этом рассказали 68% предпринимателей из e-com и 41% ИТ-предпринимателей. Для e-com-стартаперов проблемами также стали недостаток доступного финансирования и инвестиций (18%). Блокчейн-стартаперы отметили проблему ограниченных возможностей для масштабирования бизнеса из-за отсутствия ресурсов (27%) и высокий уровень конкуренции на рынке (21%).

Стартаперы рассказали о своих ожиданиях от деятельности их бизнесов. Большая часть (41%) ожидают в ближайшие три года постепенное развитие своих компаний с умеренным ростом, пятая часть — установление устойчивого позиционирования на рынке, а 14% планируют закрыться.

*Методология

Опрос проходил в феврале 2024 г. среди 1460 основателей малых и микропредприятий, а также основателей стартапов. География — города России с населением более 100 тыс. человек.