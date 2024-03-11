CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Telegram-каналы заработали с «Яндексом» 275 млн рублей

«Яндекс» тестирует инструмент монетизации Telegram-каналов с июля 2023 г. За семь месяцев бета-тестирования к рекламной сети «Яндекса» присоединились более 4500 каналов. Выплаты РСЯ владельцам телеграм-каналов за это время составили 275 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью «Яндекса» на рекламе зарабатывают как небольшие тематические каналы от 2000 подписчиков, так и охватные медиа с сотнями тысяч подписчиков. К примеру, доход канала с аудиторией 2000 подписчиков может достигать 36 тыс. руб. в месяц, а канала с 13 тыс. подписчиков — 117 тыс. руб. в месяц.

Нейросеть анализирует тематику каналов и подбирает для показа соответствующее рекламное объявление. Рекламные посты публикует бот, разработанный «Яндексом». Объявление выглядит как обычный пост с картинкой или видео с ссылкой. Данные о рекламе автоматически передаются в ЕРИР через оператора рекламных данных «Яндекса».

С июля 2023 г. новый инструмент протестировали более 6000 рекламодателей. После вывода тестирования в открытую бету рекламодателям стал доступен таргетинг по регионам России, а также таргетинг по тематикам каналов из более чем 20 категорий.

В рамках бета-тестирования наиболее высокий отклик от рекламы при стоимости ниже среднего показали категории fashion, «товары для дома», «развлечения, досуг и СМИ». Средняя вовлеченность аудитории в партнерских Telegram-каналах составляет 28% (ERR, Engagement Rate by Reach — соотношение охватов постов к количеству подписчиков Telegram-каналов).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Россиян завалило поддельными смартфонами любимых брендов. Фальшивые мобильники Realme, Xiaomi и Redmi открыто продает Ozon

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще