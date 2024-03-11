CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Путешествия»: каждый десятый россиянин решает, куда отправиться в путешествие благодаря социальным сетям

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос и выяснил, что вдохновляет россиян на путешествия и какую роль при этом играют социальные сети и известные личности.

Согласно результатам опроса*, большинство россиян (39%) всегда спонтанно решают, куда отправиться в путешествие. При этом для части респондентов не последнюю роль в выборе направления играют рекомендации друзей и знакомых (25%) и тематические программы и сайты (16%). А вот каждый десятый россиянин решает, куда поехать исходя из того, что видит в социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Увидев интересное место в социальной сети или другом источнике, 34% респондентов начнут искать дополнительную информацию, чтобы продумать поездку. 28% сохранят себе локацию на будущее и вернутся к ней при планировании отпуска. 22% подойдут к вопросу практично — попробуют изначально определить, сколько такое путешествие может стоить. Еще 9% начнут спрашивать друзей или знакомых об этом месте, а 4% начнут сразу искать билеты и отели. 3% сообщили, что если им очень понравится место, то они готовы будут сразу забронировать билеты и номер в отеле.

Также на мнение 40% россиян при выборе места, куда поехать, так или иначе влияют блогеры и других публичные лица. Причем 5% из них могут отправиться куда-то исключительно по рекомендации известной личности или после просмотра тревел-шоу. 20% честно отмечают, что в решении, куда съездить, полностью полагаются на мнение людей из своего окружения.

Почти 90% респондентов также с интересом наблюдают за тем, как кто-то из их друзей, знакомых или родственников делится контентом из путешествий: 32% следят за такими публикациями всегда, 30% — только если интересен сам человек, а 24% — только если их привлекло само место. Почти половина опрошенных (48%), видя в социальных сетях, как кто-то путешествует, чувствуют мотивацию самим собраться в поездку, 32% — радость. 17% не испытывают ничего, а 2% честно признаются, что их это раздражает.

При этом россияне сами любят делиться с друзьями и подписчиками своими поездками: для 35% важно выложить в социальные сети фотографии и видео из своих путешествий, еще 9% отметили что для них это первостепенно. Около 15% всегда делятся в интернете своими поездками, 29% — только, если их что-то сильно впечатлило. Около трети (33%) опрошенных россиян практически никогда ничего не публикуют из своих поездок, оставляя фото и видео для себя и своих близких.

*В опросе «Яндекс Путешествий» участвовали 1303 граждан России старше 18 лет. Опрос проводился в феврале 2024 г. во всех федеральных округах России.

***

«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна»

Россиян завалило поддельными смартфонами любимых брендов. Фальшивые мобильники Realme, Xiaomi и Redmi открыто продает Ozon

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции

Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще