Логистическая платформа «Траффик» представила страховой сервис «Мультиполис» для грузоперевозчиков

Осенью 2023 г. цифровая логистическая платформа «Траффик» выпустила комплексный страховой продукт для грузовладельцев — «Мультиполис». С 5 марта 2024 г. на платформе стал доступен «Мультиполис» для грузоперевозчиков. Об этом CNews сообщили представители платформы «Траффик».

Страхование в логистике — зона высокой неопределенности с большим количеством рисков. Отрасль устроена так, что в случае возникновения спорных ситуаций, финансовые убытки наиболее часто несут именно грузоперевозчики. Кроме того, условия страхования сильно варьируются в зависимости от типа груза, в ряде случаев грузоперевозчик может отвечать вплоть до стоимости груза.

«Ранее страхование зачастую оставляло за собой много вопросов из-за неуточненных условий. С "Мультиполисом" мы предложили рынку переосмысленный комплексный продукт, основанный на современном понимании рисков. Наша компания ставила целью защитить грузоперевозчиков от максимального перечня угроз, теперь у водителей есть быстрый и эффективный способ управлять рисками на всех этапах пути», – сказали представители АО «Траффик».

«Мультиполис» покрывает более широкий спектр рисков, чем ответственность перевозчика. Благодаря новому продукту перевозчик может обезопасить себя от повреждения, гибели и утраты груза, включая хищение путем мошенничества. Вдобавок компенсируются финансовые потери в случаях отказа грузоотправителя от заявки или непредъявление груза для перевозки, срыва перевозки, а также задержки ТС при погрузке или выгрузке.

Полис формируется в несколько кликов и становится доступным уже через два часа после оформления, что значительно экономит временные и финансовые ресурсы клиентов. При возникновении непредвиденной ситуации во время доставки перевозчик может обратиться к менеджеру «Траффика», который в оперативном порядке консультирует по дальнейшим действиям и предоставляет информацию для подтверждения страхового случая. Претензии рассматриваются по принципу «одного окна». Сроки решения составляют до пяти дней. Если грузоперевозчику подтвердили страховой случай, то срок выплаты компенсации составляет четыре рабочих дня.

«Мультиполис» для грузовладельцев уже доступен на платформе «Траффик».

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«Траффик» – цифровая логистическая платформа, которая соединяет партнеров в ИТ-экосистеме передовых технологических решений для логистической отрасли. «Траффик» предоставляет экспертизу в сфере автоматизации управления логистикой. Компания специализируется на магистральных грузоперевозках с полной загрузкой машины. «Траффик» позволяет грузоотправителям сократить себестоимость транспортной логистики за счет системы торгов и большой аудитории исполнителей и уменьшить время на поиск подходящей заявки, а перевозчикам – снизить межрейсовые простои. К системе уже подключилось более 10+ тыс. грузоперевозчиков и 5+ тыс. грузовладельцев. За год на платформе было обработано более 1 млн заявок.