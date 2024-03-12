Резидент «Сколково» представил экспонаты музея Фаберже в виртуальном интерактивном формате

Компания «3Д Платформа», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), и музей Фаберже открыли виртуальный интерактивный музей с целью сохранения и популяризации культурного наследия. Благодаря технологии на базе искусственного интеллекта было оцифровано около ста экспонатов, включая шедевры коллекции музея Фаберже. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Стоит отметить, что технологией “3Д Платформы” уже активно пользуется онлайн-ритейл, а теперь и музейная сфера. Решение нашего резидента основано на достаточно простой технологии, за счет чего визуализация поддерживается практически на любом устройстве, независимо от его производительности и типа: смартфон, ноутбук — где угодно. Технологически — это набор фотографий или рендеров объекта под разными углами, который быстро сменяется при “прокручивании”. А с продуктовой — технология позволяет дополнять объект текстовыми подсказками», — сказал Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям Фонда «Сколково».

«"3D Платформа" помогает создать виртуальный музей нового поколения, где все экспонаты полностью интерактивны. Посетитель может свободно взаимодействовать с ними, менять угол обзора и рассмотреть все мельчайшие детали, словно погружаясь в изучение экспозиции. Мы сосредотачиваемся на новых привлекательных форматах демонстрации и меняем представление о том, какой должна быть виртуальная экспозиция. Наша цель — увеличить привлекательность оцифрованных коллекций, чтобы после их изучения захотелось продолжить знакомство и посетить музей», — сказал Константин Попов, генеральный директор «3Д Платформа».

Исключительность коллекции музея Фаберже проявляется в том, что она охватывает все сферы деятельности: от пасхальных шедевров и фантазийных предметов до ювелирных украшений, драгоценной галантереи, столового серебра, интерьерных и культовых предметов. Особую ценность представляют пасхальные яйца, изготовленные мастерами фирмы Карла Фаберже для Александра III и Николая II. Каждое из них является произведением ювелирного искусства и историческим памятником, связанным с правлением и личной жизнью двух последних русских императоров.

«Виртуальный музей позволяет не только познакомиться с шедеврами коллекции Фаберже удаленно, но и является отличным дополнением к посещению музея. Гости, побывав в музее, могут в любой момент перейти в виртуальный музей на "3D Платформе", чтобы в деталях рассмотреть запомнившиеся экспонаты и поделиться впечатлениями о коллекции с близкими. Мы рады, что теперь еще больше людей, интересующихся историей и культурным наследием нашей страны, смогут увидеть шедевры нашей уникальной коллекции в новом технологичном формате», — сказал президент фонда «Связь времен» и музея Фаберже Владимир Воронченко.

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«Сколково» (группа «ВЭБ.РФ») – инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Научное сердце «Сколково» – университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,9 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч.