«Твил»: самые популярные направления для бронирования отелей в марте

По данным «Твил», в марте 2024 г. популярность бронирования отелей увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил», опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха в отелях в марте 2024 г. На первом месте традиционно Сочи с 16% отельных бронирований, на втором Москва, а на третьем Санкт-Петербург (15% и 13% мартовских бронирований в отелях соответственно). Об этом CNews сообщили представители «Твил».

Десять самых популярных направлений для бронирования отелей в марте 2024 г.: Сочи, Краснодарский край ― 3076 руб. / четыре ночи*; Москва, Московская область ― 3770 руб. / две ночи; Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 2600 руб. / три ночи; Краснодар, Краснодарский край ― 2843 руб. / две ночи; Геленджик, Краснодарский край ― 3036 руб. / две ночи; Красная Поляна, Краснодарский край ― 6767 руб. / четыре ночи; Анапа, Краснодарский край ― 2946 руб. / две ночи; Ялта, Крым ― 4238 руб. / три ночи; Пятигорск, Ставропольский край ― 1848 руб. / пять ночей; Архыз, Карачаево-Черкесия ― 7409 руб. / четыре ночи.

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки.