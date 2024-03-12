В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки

Интерес потребителей к ипотечным кредитам, который начал снижаться осенью 2023 г. и заметно упал в начале 2024 г., может вернуться к прежним показателям. В Abanking рассказали, при каких условиях это произойдет и почему банки с онлайн-сервисом оформления ипотеки получат преимущество. Об этом CNews сообщили представители Abanking .

Как утверждают эксперты Abanking, временное снижение спроса на ипотеку не отменит спрос вовсе: людям по-прежнему нужно покупать жилье. Поддержать интерес к жилищным кредитам может продление программы семейной ипотеки до 2030 г., анонсированной президентом России Владимиром Путиным. А когда Центробанк снизит ключевую ставку, отложенная потребность клиентов проснется окончательно. Поэтому период затишья — это удачный момент для банков, чтобы перестроиться с рынка продавца под рынок покупателя, улучшая качество онлайн-сервисов.

«Уже сейчас клиенты отправляют заявку на ипотеку в несколько банков, и когда получают ответ, то выбирают банк, который, во-первых, лучше подходит по условиям, во-вторых, в котором оформить ипотеку проще. Планку по стандартам обслуживания подняли банки из топ-10 рейтинга «Банки.ру». И если компании без онлайн-сервисов хотят удержать долю рынка, им нужно соответствовать этому стандарту», — сказала product manager Abanking Digital Offic Жанна Коренкова.

В 2024 г. застройщики продолжат стимулировать спрос на недвижимость собственными программами, и банкам нужно будет с ними работать. «Для этого банкам придётся разрабатывать и тестировать разные продуктовые гипотезы, чтобы взаимодействие в цепочке между клиентом, банком и застройщиком соответствовало стандартам рынка покупателя. Помочь в этом могут nocode-платформы, которые позволяют банкам тестировать продуктовые гипотезы при ограниченном бюджете и сроках, а также создавать собственные онлайн-сервисы с минимальным включением ИT-ресурса заказчика», — сказала Жанна Коренкова.

По данным исследования Abanking, на текущий момент из 140 российских банков, в которых представлена ипотека, оставить заявку этот продукт на сайте можно в 45 банках. 26 банков позволяют отправить заявку онлайн, но не дают возможности отследить статус ее обработки — пользователь не знает, отправилась ли заявка, как долго банк будет ее рассматривать и по каким каналам свяжется, чтобы сообщить решение. В 19 банках можно оставить заявку и получить решение онлайн в личном кабинете.

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Abanking — разработчик программного обеспечения в области построения дистанционных банковских экосистем. Платформа включает в себя модули: интернет-банки, мобильные приложения, цифровой офис для разных категорий клиентов.