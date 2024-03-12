Wildberries тестирует фоторедактор для карточек товаров на платформе

Фоторедактор уже доступен для части продавцов в их карточках товаров в режиме редактирования. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Специально обученные нейросети участвуют в улучшении качества фото и вырезании объектов. Кроме того, функционал позволяет удалить фон, поменять размеры выбранного объекта в соответствии с его оригинальными пропорциями и вставить его на цветной фон.

В Wildberries рассчитывают, что фоторедактор поможет продавцам улучшить качество своего контента и упростит работу по дизайну карточек товара.