78% россиян при покупках в интернете отдадут предпочтение продавцам с подтвержденным профилем

Такие результаты показал опрос, проведенный «Авито» среди пользователей интернета. Более 70% респондентов ответили, что знают о существовании на «Авито» и других цифровых платформах специальных бейджей о прохождении проверок, для подтверждения подлинности профиля (верификации). 78% из них, что принимая решение о покупке, при прочих равных условиях, отдадут предпочтение товару или услуге, предложенным продавцом с отметкой о верификации. При этом, 68% смотрят, каким именно способом была пройдена проверка. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сейчас на «Авито» частные и профессиональные продавцы могут пройти проверку при помощи паспорта или водительского удостоверения, личного кабинета на «Госуслугах», реквизитов компании и банковского ID. Такие проверки позволяют получить цифровые бейджи («Документы проверены», «Реквизиты проверены», «Есть аккаунт на "Госуслугах”»), которые подтверждают подлинность профиля и показывают, что за ним стоит реальный человек или компания.

Наибольшее доверие среди опрошенных вызывает подтверждение профиля через «Госуслуги» (33%) и по паспорту (31%). Еще 30% опрошенных доверяют всем способам в равной степени.

83% опрошенных ответили, что если у продавца будет указано сразу несколько способов пройденной верификации, это вызовет у них больше доверия.

«Результаты исследования подтверждают – пользователям важно знать, что на той стороне сделки находится конкретный человек, документы которого были проверены платформой. Это повышает уровень доверия и минимизирует потенциальные риски недобросовестности. Мы планируем продолжить развивать систему верификации, информируя пользователей о ее преимуществах и предлагая им новые способы проверки», — сказал директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев.

Тем, кто использует «Авито» для ведения бизнеса, проверка дает возможность создать профессиональный профиль с более широким функционалом. В таком профиле можно создать дополнительные блоки с фото и описанием компании и товаров, информацией про условия доставки и оплаты, работает поиск по объявлениям.

Каждый день более 14 тыс. пользователей «Авито» проходят подтверждение профиля и получают цифровые бейджи. За год данный показатель вырос в три раза. Самый популярный способ проверки – банковские ID, далее следуют верификация по паспорту, водительским удостоверениям, проверка по реквизитам и профилю на «Госуслугах».

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на «Авито» совершается с доставкой. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.