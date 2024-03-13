Число подписчиков платных сервисов в «Одноклассниках» увеличилось в 1,5 раза

Количество пользователей, пользующихся платными подписками в «Одноклассниках» (более одного месяца), в 2023 го. увеличилось на 62% по сравнению с 2022 г. В 2024 г. спрос на платные сервисы среди аудитории продолжает расти – в январе-феврале подписки приобретали в 1,5 раза чаще, чем за аналогичный период 2023 г. Общий объем платящей аудитории в 2023 г. составил почти восемь млн человек, сохранившись примерно на уровне 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

Подписчики – это наиболее лояльная аудитория ОК, которая подключает функцию автопродления сервисов и пользуется ими в течение длительного периода времени. У половины (51%) подписчиков средний срок пользования сервисами составляет более полугода.

Всего в ОК доступно три подписки – «Невидимка», «Все включено» и «Музыка без ограничений». Пользователи «Все включено» могут дарить неограниченное количество подарков бесплатно. Дарение подарков – один из наиболее популярных сценариев взаимодействия в ОК – за 2023 г. российские пользователи соцсети отправили друг другу более 35 млрд подарков. Подписка «Невидимка» позволяет полностью скрыть свою активность от других людей в соцсети и поставить статус «оффлайн» в своем профиле. «Музыка без ограничений» дает возможность слушать музыку в том числе при заблокированном экране телефона, отключает аудиорекламу и позволяет скачивать песни.

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники»: «Тренд на платные подписочные модели растет из-за потребности в более удобном использовании сервисов и спроса на приватность. В ОК подписки расширяют возможности для общения между друзьями, повышают уровень приватности и помогают избежать нежелательного общения с незнакомыми пользователями, а также упрощают потребление контента. Помимо этого, роль играет удобство пополнения счета и форматы оплаты – пользователи в ОК могут привязать банковскую карту, пополнять счет через SMS, электронные кошельки, банковские сервисы бесконтактной оплаты».

Основная аудитория, которая приобретает подписки в ОК, пользователи в возрасте 35-54 года. Они много общаются с друзьями и знакомыми и слушают музыку. При этом наибольшую динамику роста числа подписок за последний год продемонстрировала аудитория в возрасте 25-34 года. Такой рост связан с тем, что для нее подписочные модели привычны и удобны. В основном платными сервисами пользуются женщины – 75% от общего числа подписок. Наибольшее число обладателей платных подписок – жители Москвы и Московской области. В топ-5 регионов также вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.