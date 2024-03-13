«Контур.Компас» пополнился данными из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП

В сервис «Контур.Компас» добавили электронные почты юрлиц и ИП из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, что увеличило число компаний с известными email-адресами до 4 млн. Кроме того, в сервисе наладили регулярную проверку телефонных номеров, поступающих из открытых источников. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В общей сложности с помощью Компаса теперь можно найти 5 млн организаций с контактами, и это количество будет расти. Для понимания, в России сейчас всего действует 7,5 млн организаций.

Актуальные телефоны и почты в B2B нужны не только отделам маркетинга и продаж, но и службам безопасности, отделам логистики, закупочным подразделениям. Бизнесу нужно обновлять и пополнять базы контрагентов «оптом», а не по одному. А также быстро формировать аудитории для онлайн-рекламы под конкретные товарные группы или специальные предложения.

Для этого в сервис добавили новый источник актуальных email-адресов — реестры ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Сервис использует почтовые адреса только из свежей отчетности. База почтовых адресов будет постоянно расти, в том числе за счет информации о новых ЮЛ и ИП. Все адреса проверяются по двум критериям: email соответствует общепринятым стандартам, домен существует и действует.

«Контур.Компас» также усовершенствовал систему проверки телефонных номеров, которые поступают в сервис: сотрудники «Контура» взаимодействуют с действующими и потенциальными клиентами и удаляют номера, которые не существуют, по которым отвечает другая организация или постоянно срабатывает автоответчик, по которым их владельцы поставили запрет на звонки.

Все данные, которые можно найти с помощью сервиса, содержатся в открытых источниках и предоставляются законно. Важно отметить, что пользователи «Компаса» не могут применять информацию, полученную с помощью сервиса, для спама — массовых рассылок на электронную почту без согласия получателей.

Марина Захарова, руководитель проекта «Контур.Компас»: «Работа над качеством контактных данных в сервисе — наша постоянная задача. Новые источники и система верификации — важный шаг в этом направлении. Наша цель — чтобы компания, которая поставляет товар или услугу, могла кратчайшим путем найти своего клиента. Это не только позволит бизнесу сэкономить ресурсы, но и создаст комфортную атмосферу для всех игроков рынка B2B: будет меньше напрасных писем и напрасных звонков, «холостых» рекламных показов — можно распознать целевых клиентов заранее и точечно обращаться только к ним».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.