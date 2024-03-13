«Крок облачные сервисы»: треть российских компаний, использующих облака, планирует внедрять DevOps и Kubernetes

«Крок облачные сервисы» выяснил, что услуги по внедрению и сопровождению Kubernetes и DevOps входят в 30% запросов компаний на облачные сервисы. Исследование проводилось на базе более чем 3 тыс. обращений крупных и средних организаций из более чем 30 отраслей, поступивших в облачный бизнес-юнит за 2023 г. В целом, согласно данным исследования, спрос на облака вырос на 33%, по сравнению с 2022 г. На первом месте по востребованности (65%) остается аренда облачной инфраструктуры (IaaS). Кратно увеличилось число запросов на почтовые сервисы, корпоративные файлообменники, платформы для контейнеризации, консалтинг и HaaS. Наиболее часто облака используют ритейл, финансовые и ИТ организации, также заметен рост их популярности в образовательных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «Крок облачные сервисы».

«Один из ключевых трендов сегодня – комплексность проектов. Уже второй год мы наблюдаем высокий спрос на развертывание корпоративных приложений. Использование этих решений из облака позволяет заказчикам оптимизировать затраты на хранение информации и ее безопасное использование как внутри компании, так и при взаимодействии с клиентами. Также из года в год растет популярность микросервисов, а следовательно, и технологий контейнеризации. Например, на сегодняшний день примерно каждый десятый заказчик приходит к нам с запросом на платформу для оркестрации контейнеров Nova или Deckhouse, и еще столько же заказчиков – за Managed Kubernetes», – сказал директор бизнес-юнита «Крок облачные сервисы» Сергей Зинкевич.

Согласно анализу «Крок облачные сервисы», помимо аренды облачной инфраструктуры компании все больше интересуют дополнительные услуги и возможности, которые могут предоставить провайдеры. За 2023 год в 9 раз выросло количество запросов на почтовые сервисы из облака, в пять раз – на корпоративные файлообменники. Компании начали уделять намного больше внимания безопасности – на треть повысился интерес к межсетевым экранам и защите от DDoS-атак.

Серьезный рост показало направление HaaS – аренда ИТ-инфраструктуры в ЦОДах «Крок», спроектированной под задачи заказчика. Оно выросло почти в 5 раз. Этому способствует то, что спрос на вычислительные мощности дата-центров превышает предложение и такая ситуация сохранится в ближайшие нескольких лет. К тому же совокупная стоимость владения выделенной инфраструктурой на горизонте 3 лет на 20% дешевле, чем закупка собственного оборудования. Компании могут перевести затраты на ИТ в разряд капитальных (CAPEX), оставаясь при этом на ежемесячных операционных платежах (OPEX).

В отраслевой структуре спроса на облака лидерами остаются торговля, ИТ и финансовые организации. Это высококонкурентные отрасли с низкой приверженностью пользователей определенным брендам. Для них важна скорость вывода продуктов и обновлений на рынок, чтобы максимально повысить лояльность аудитории, получить инсайты и отстроиться от других игроков. Эти факторы повлияли на пятикратное увеличение запросов на CI/CD консалтинг. Это одна из практик DevOps, которая позволяет более регулярно, быстро и надежно развертывать изменения программного обеспечения.

«В 2023 г. облачные технологии стали неотъемлемой частью ритейла: 92% компаний сектора уже внедрили их в свою работу. Некоторые торговые предприятия пошли еще дальше, полностью переведя в облако ИТ-инфраструктуру, включая критичные бизнес- процессы. Наше исследование показало, что главные задачи ритейлеров на сегодняшний день – это привлечение новых клиентов (41%), расширение бизнеса (36%) и увеличение среднего чека (23%). Именно облачные технологии идеально подходят для их решения, так как обеспечивают быстрое масштабирование, что особенно актуально при слияниях и поглощениях, когда необходимо оперативно интегрировать ИТ-системы разных компаний. Облака также гарантируют отказоустойчивость даже при пиковых нагрузках, например, в сезон распродаж, и обеспечивают возможность оплаты по мере потребления, то есть только за используемые ресурсы, что приводит к оптимизации расходов», – сказал директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG «Крок» Дмитрий Смирнов.

Из сегментов, которые показали наиболее быстрый рост, аналитики отметили FMCG — интерес к облакам в этой сфере увеличился в 11 раз, в строительстве и страховании — в три раза, в транспорте — в два раза. Со стороны промышленности количество запросов за прошлый год выросло на 30%. Это говорит о том, что этот сектор не только активно цифровизируется, но и старается быть более гибким, чтобы иметь возможность быстро адаптироваться под изменения рынка, как это было, например, в пандемийном 2020 г.

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«Крок облачные сервисы» — это самостоятельное подразделение компании «Крок», предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе платформы собственной разработки, а также сети дата-центров с максимально высоким уровнем надежности (Gold Certification of Operational Sustainability). Облаку КРОК доверяют свои сервисы более 800 заказчиков — лидеров в своих отраслях.