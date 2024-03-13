МТС разогнала LTE в одном из старейших городов Восточной Сибири Киренске

МТС усилила LTE-сеть в городе Киренске Иркутской области. В результате модернизации сети скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После усиления сети доступ к ускоренному мобильному интернету МТС получили более 11 тыс. жителей Киренска. Изменения произошли на территории всего города -- в жилых микрорайонах на левом берегу Лены и правом берегу Киренги, в районе аэропорта, на пристани и других значимых локациях.

Скорость мобильного интернета МТС стала быстрее и в центральной части Киренска – на острове, образованном из-за слияния рек. Островная часть города сохра­няет дореволюционный купеческий облик и похожа на большой музей под открытым не­бом. Именно здесь проживал с момента основания поселения знаменитый казак — первопроходец и открыватель новых земель на востоке России Ерофей Хабаров. Здесь также располагается большинство ключевых учреждений – районная больница, пенсионный фонд, профессионально-педагогический колледж, гостиницы. Культурные и социальные объекты ежедневно привлекают в эту часть Киренска горожан и гостей Киренска.

«Недавно мы ускорили интернет в Усть-Куте, Усть-Илимске и Саянске. Киренск стал еще одним отдаленным северным городом, где мы в этом году улучшили качество связи, чтобы нашим абонентам здесь были доступны все те же цифровые сервисы, что и жителям любого крупного города. После расширения емкости сети скорость мобильного интернета МТС позволяет киренчанам с большим комфортом обмениваться тяжелыми медиафайлами в мессенджерах и социальных сетях, смотреть кино и сериалы в хорошем качестве, а также видео по ведению сельского хозяйства, рыболовству и охотоведению», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.