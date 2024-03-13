«Яндекс Маркет» представил «Роборуку» — новую модель складского робота со встроенной нейросетью

«Яндекс Маркет» начал внедрять на своем «Cуперскладе» («Софьино-2») новую модель складского робота — «Роборуку». С ее помощью сервис планирует решать самые разные задачи — от разгрузки прибывшей партии товаров до их подготовки к отправке покупателям. «Роборука» поможет ускорить складские процессы и повысить качество их выполнения, а также избавит сотрудников от монотонной работы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В нового робота встроена самообучающаяся нейросеть «Яндекса». Разработчики компании обучают ее сравнивать любые предметы между собой, обобщать информацию о них и применять эти знания в разных обстоятельствах. Это называется робастность — способность модели машинного обучения сохранять качество работы при изменении входных данных. Например, если «Роборука» умеет брать письменную ручку, то сможет взять и карандаш или кисть, с которыми раньше никогда не имела дело. Это позволяет роботу взаимодействовать с новыми для него предметами без дополнительного обучения — и значит, выполнять множество складских задач на разных этапах.

Сейчас «Маркет» тестирует «Роборуку» на «Суперскладе»: она поднимает с конвейера коробки разных размеров, форм, веса и раскладывает на соответствующие палеты, и наоборот, — разбирает их. С «Роборукой» скорость сборки одной палеты в среднем увеличивается в два раза. Благодаря этому сервис сможет быстрее принимать и обрабатывать на складе товары от продавцов, а покупатели будут быстрее получать заказы.

«Яндекс Маркет» начал внедрять на своем «Cуперскладе» новую модель складского робота «Роборуку»

В будущем «Маркет» также планирует использовать робота для сортировки товаров перед их упаковкой: «Роборука» будет брать небольшие вещи, например помаду, джинсы или авторучку, и класть в коробку, которую затем отправят покупателю.

На «Cуперскладе» «Маркета» есть отдельная зона, где роботы сервиса действуют по принципу goods to person (с англ. — товары к человеку). В этой зоне отрабатываются роевые технологии. Например, несколько роботов Dilectus совместно выполняют задачи по комплектации заказов: берут контейнеры с товарами со стеллажей в зоне хранения, перемещает в зону комплектации и обратно. Помимо Роборуки и Dilectus, у Маркета на складах уже есть своя система управления конвейером и другие модели собственных роботов. Инвентаризатор Spectro сканирует палеты с товарами, а Motus развозит тяжелые грузы по складу.

«Софьино-2» — это складской объект площадью 40 тыс. кв. м, который находится рядом с основным логистическим центром «Маркета» в Подмосковье. Пространство состоит из фулфилмент-центра и зон специального хранения, например зоны с особым температурным режимом и зоны для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.