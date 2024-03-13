Запущен первый российский маркетплейс для коллекционеров и продавцов виниловых пластинок, СD, кассет

Веб-интегратор «Факт» разработал с нуля и запустил новый для российского рынка проект — маркетплейс для коллекционеров виниловых пластинок и музыкальных энтузиастов, — сайт «Дискомаркет», разработанный для ООО «Квазар». Уже сейчас на сайте представлено более 20 тыс. товаров и зарегистрировано более 200 продавцов и более 1500 пользователей в совокупности. Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

Сайт «Дискомаркет» представляет собой первый российский аналог популярного зарубежного ресурса, ориентированного на поклонников винила и музыки на физических носителях в целом и продавцов музыкальных пластинок, CD, кассет. Идея создания русскоязычной платформы возникла после введения ограничений для российских пользователей на покупки на зарубежном маркетплейсе. ООО «Квазар» обратился к веб-интегратору «Факт» с идеей, которая была воплощена в реальность менее, чем за год.

Фото: Факт Запущен первый российский маркетплейс для коллекционеров и продавцов виниловых пластинок, СD, кассет

Генеральный директор ООО «Квазар» Дмитрий Ворожцов: «Наш проект был задуман и создан для объединения любителей музыки, не ушедших окончательно в цифровую вселенную, для тех, кто хочет взять с полки пластинку, компакт-диск или кассету, посмотреть на обложку, вынуть носитель, поместить его на проигрыватель и только потом насладиться музыкой. Мы вдохновлены этой идеей и поэтому получился наш проект. Хочу отметить, что с командой веб-интегратора «Факт» это получилось легко. Для нас было важным моментом, что компания лидирует в рейтингах разработчиков на многих профильных сайтах. Плюс при выборе исполнителя мы смотрели на релевантный опыт в создании интернет-магазинов, успешных кейсов. У «Факта» впечатляющий опыт, который чувствуется и в процессе работы: проактивный подход компании к своим клиентам, гибкая схема, а также высокая скорость работы».

Сайт «Дискомаркет» представляет собой проект с разнообразным функционалом.

Дискографии: база музыки, аналог музыкальной википедии, содержащая более 16 млн релизов и более 33 млн статей об исполнителях, альбомах, лейблах и прочих составляющих музыкальной индустрии.

Маркетплейс: платформа для продажи виниловых пластинок, кассет и CD-дисков. Здесь продавцы могут предложить свои товары, используя функционал каталога, корзины, оформления заказов, добавления в избранное, чаты с продавцами, интеграция с курьерскими службами.

Личные кабинеты с ролями покупателя и продавца: пользователи имеют возможность управлять своими данными, просматривать свои заказы, обмениваться сообщениями и другими функциями.

Подписки: для продавцов на площадке «Дискомаркет» внедрена система подписок с различными тарифными планами, которые предоставляют доступ к определенному набору функций и инструментов. Доступные опции могут варьироваться в зависимости от выбранного тарифа, и он может включать такие возможности, как расширенные функции управления продуктами, продвижение товаров, аналитика продаж, повышенная видимость в поиске и др.

Новости и сообщество: здесь можно общаться через блоги, комментарии и другие инструменты. Раздел будет включать систему блогов, где любой желающий сможет написать рецензию на альбом, рассказать о посещении концерта или о новой вышедшей пластинке. А для тех, кто предпочитает общаться «по старинке», будет актуальный календарь выставок, винил маркетов, афиши выступлений артистов и коллективов.

С момента запуска «Дискомаркета» уже есть следующие достижения: регистрация на сайте превысила 1500 человек, среди которых более 200 выступают в роли продавцов; пользовательские коллекции включают более 173 тыс. релизов; на маркетплейсе представлено более 20 тыс. товаров.

«С каждым днем эта цифра растет с высокой скоростью, — сказал Дмитрий Ворожцов. — С запуска сайта прошел месяц, то есть за это время пользователи выложили 20 тыс. товаров, и это не предел. В скором времени ожидается релиз доработки по массовой пакетной загрузки товаров, а значит, товаров станет еще больше».

Кроме разработки основного проекта, веб-интегратор «Факт» занимается внедрением дополнительных функций, которые уже сейчас добавляются параллельно к основной работе над вторым релизом. Всего в проекте три очереди задач, ожидается что их число будет увеличиваться.

Впереди важные задачи: авторизация через «Госуслуги», банки, конструктор скидок, статистический анализ и аналитические отчеты для продавцов, личные кабинеты модератора, редактора, супервизора, регулярное обновление базы «Дискографии», в том числе ручное добавление новых релизов пользователями и др.

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Компания «Факт» специализируется на создании, сопровождении и развитии технологичных веб-систем и мобильных приложений для промышленности и ритейла. Кроме того, автоматизацией B2B-дистрибуции, заказной разработкой и внедрением корпоративных HRM-систем, CRM-систем. «Факт» является интегратором продуктов «1С-Битрикс» с подтвержденным enterprise-статусом. Входит в реестр аккредитованных ИТ компаний России. Более 380 разработанных веб-систем для бизнеса и конечных потребителей.