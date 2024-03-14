ГК «Солар»: в 2024 г. каждый день появляются фейковые сайты для атак на продавцов маркетплейсов

Эксперты ГК «Солар» с середины 2023 г. фиксируют резкий рост фишинговых атак на продавцов маркетплейсов для получения доступа в их личные кабинеты на крупных торговых площадках. Новые фейковые сайты продолжают появляться на ежедневной основе и в 2024 г., а характер атак говорит о том, что ресурсы создает одна и та же преступная группировка. При этом по итогам 2023 г. больше всего фишинга пришлось именно на электронную коммерцию (17% от общего числа найденных ресурсов). Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Всего в 2023 г. специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» обнаружили порядка семи тысяч фишинговых веб-ресурсов и доменных имен, эксплуатирующих популярные российские бренды – это на 21% больше, чем в 2022 году. Еще более 33 тысяч ресурсов потенциально могут использоваться для проведения фишинговых атак.

На втором месте по числу фишинговых ресурсов после электронной коммерции расположилась кредитно-финансовая сфера. При этом 8% выявленных фишинговых сайтов в секторе использовались для распространения вредоносного программного обеспечения – программ для удаленного администрирования компьютера, «замаскированных» под программы техподдержки банка. Такого рода ресурсы в последние годы активно используют телефонные мошенники.

По типу фишинговых атак в 2023 г. лидировали

Взлом соцсетей и мессенджеров. Хакеры получают доступ к аккаунтам пользователей с помощью рассылки фейковых сайтов с предложением «авторизоваться» в популярных соцсетях и мессенджерах под различными предлогами – от онлайн-голосования за детские рисунки в конкурсах или подписания петиции до получения бесплатного premium-аккаунта или социальных выплат.

Фейковые акции и опросы от различных брендов. Жертву заманивают предложениями получить подарок от известного бренда – для этого необходимо поделиться информацией о розыгрыше с друзьями в соцсетях. При этом ссылка ведет на один из произвольно сгенерированных доменов, и лишь после нескольких переадресаций пользователь оказывается на фейковом сайте с опросом или акцией. Там для получения «приза» жертву просят оплатить небольшой «взнос» или оплатить доставку – разумеется, перечисленные деньги достаются мошенникам.

Банковский фишинг. В рамках этой схемы злоумышленники пытаются получить доступ в личный кабинет клиента банка и украсть деньги с его счета. И если раньше хакеры стремились узнать данные банковской карты и SMS-код подтверждения для разового списания или оформления подписки, то в 2023 году на фейковых сайтах чаще просили указывать номер телефона и другую информацию, которая позволит зайти в личный кабинет клиента банка или изменить в нем пароль. Таким образом, мошенник сможет свободно распоряжаться всеми счетами жертвы и даже оформлять кредит на ее имя

«Предыдущий год стал рекордным по уровню фишинговой активности. Каждый день эксперты Solar AURA регистрировали и обрабатывали десятки инцидентов. При этом теперь 48% доменов второго уровня, которые используются для фишинга, не связаны ни с каким брендом или вовсе сгенерированы случайно – из-за этого их теперь нельзя искать по автоматическим шаблонам, а нужно использовать более продвинутые механизмы мониторинга и возможности киберразведки, которые предоставляет наш сервис», – сказал Александр Вураско, эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар».

Чтобы защититься от внешних угроз, эксперты ГК «Солар» рекомендуют пользователям

Пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик).

Не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также во время телефонных разговоров с незнакомыми людьми.

Использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Компаниям, в свою очередь, следует постоянно повышать уровень знаний сотрудников о фишинговых и других видах атак, обеспечить разграничение прав доступа и мониторинг перемещения данных внутри организации, а также внедрить и поддерживать в актуальном состоянии набор средств и классов решений для их защиты.

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Аналитика базируется на результатах мониторинга публичных и закрытых сегментов интернета по клиентам и пилотным проектам центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар».



Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1,8 тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.