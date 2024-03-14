«Инферит Облако» вошел в реестр провайдеров хостинга России

«Инферит Облако» прошел экспертизу Роскомнадзора и включен в единый реестр хостинг-провайдеров России. По новому закону организации, которые оказывают услуги хостинга, должны обеспечить защиту информации в своей инфраструктуре и быть учтены в соответствующем реестре. Если компания не вошла в реестр, она не может оказывать услуги хостинга. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Включение в реестр предполагает соблюдение требований к информационной безопасности. Для этого нужно взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно реагировать на возникающие угрозы. В частности, сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления.

Включение в реестр подтверждает, что «Инферит Облако» соответствует стандартам безопасности. При этом инфраструктура развернута в двух независимых площадках: собственном ЦОД вендора «Инферит» во Фрязино, в ОЭЗ «Исток» и партнерском ЦОД, что позволяет обеспечить клиентам высокую доступность, отказоустойчивость и масштабирование.

Федеральный закон, регламентирующий деятельность хостинг-провайдеров, вступил в силу 1 декабря 2023 г. С 1 февраля 2024 г. провайдеры хостинга, которые не вошли в реестр, не могут оказывать услуги хостинга текущим и новым клиентам в России.

Закон устанавливает к провайдерам хостинга следующие требования: компания должна быть зарегистрирована на территории России; вычислительные мощности должны быть размещены внутри страны; провайдеры используют национальную систему доменных имен; хостинг может предоставлять услуги только лицам, прошедшим процедуру аутентификации в порядке, устанавливаемом правительством; провайдер обеспечивает защиту информации и противодействует сетевым угрозам.

«Информационная безопасность — это устойчивый тренд, который касается всего ИТ-ландшафта. Предприниматели все больше обращают внимание на сохранность информации и стараются защитить свою инфраструктуру от взломов и утечек. Поэтому ИБ во всех аспектах остается для нас приоритетным направлением. Включение в реестр провайдеров хостинга подтвердило, что “Инферит Облако" соответствует современным стандартам безопасности», – отметил Максим Мантуров, директор облачных продуктов «Инферит».

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«Инферит» – российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; программа для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен»; экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.

«Инферит Облако» — российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит». «Инферит Облако» построено на основе открытого ПО OpenStack для создания инфраструктуры публичных и частных облачных сервисов. Комания предоставляет услуги: оборудование в аренду (HaaS, Dedicated); инфраструктура как сервис (IaaS); программное обеспечение как услуга (SaaS); готовые преднастроенные решения из коробки (Bundle as a Service). Инфраструктура «Инферит Облако» построена на базе собственного серверного оборудования «Инферит Техника». Инфраструктура частного облака, помимо OpenStack, может быть развернута на отечественных платформах виртуализации, таких как zVirt, РУСТЭК, «Брест» и других гипервизорах, входящих в реестр российского ПО.