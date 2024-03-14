Исследование «Перфоманс Лаб»: облачное тестирование, виртуализация и контейнеризация — будущее тестовых сред

Российская ИT-компания «Перфоманс Лаб» представила результаты уникального исследования, посвященного текущему состоянию и перспективам развития тестовых сред. В исследовании приняли участие 423 специалиста из ведущих компаний России, в том числе таких гигантов, как Московская биржа, Сбербанк, «Альфа-Банк», «Модульбанк», ВТБ, «Тинькофф», «Газпром медиа», «Газпром нефть» и Ozon, что делает выводы исследования особенно значимыми для отечественного рынка ИT. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Исследование показало, что лишь 11% респондентов не сталкиваются с проблемами тестового окружения, в то время как в 2021 г. таких специалистов было 36%. Это демонстрирует существенное изменение в качестве и требованиях к тестовым средам на фоне таких вызовов, как уход из России многих зарубежных компаний, отток специалистов и проблемы с «железом».

По данным исследования, 54% участников испытывали трудности, связанные с отсутствием личного тестового окружения в 2020-2021 гг., в то время как в последние два года этот показатель снизился до 47%.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются ИT-специалисты, являются множественное использование тестовых сред (45%), несоответствие тестовых и реальных условий эксплуатации (44%) и нестабильность тестового окружения (37%).

Респонденты сходятся во мнении, что идеальное тестовое окружение должно быть надежным и всегда доступным (78%), предоставлять возможности для масштабирования (22%) и интеграции с автоматизацией (19%). Необходимость в наличии собственного стенда для тестирования подчеркивает стремление к созданию максимально приближенных к реальности условий.

Исследование выявило ключевые тенденции в области тестовых сред, среди которых выделяются облачное тестирование и виртуализация (44% голосов), а также контейнеризация (38%). Эти направления предлагают решения для проблем множественного использования и обеспечения надежности и доступности инфраструктуры.

Генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский поделился рекомендациями по успешному использованию тестовых сред: «Чтобы избежать проблемы множественного использования тестовых сред, необходимо предоставить каждому тестировщику собственное тестовое окружение. В достижении этой цели могут помочь облачные тестовые среды и инструменты контейнеризации. Облачные среды также способны обеспечить высокую надежность и стабильность инфраструктуры, включая резервное копирование данных, обеспечение отказоустойчивости и высокую доступность. Технология позволяет легко создавать тестовые данные и управлять ими, а некоторые облачные провайдеры еще и предоставляют инструменты для генерации тестовых данных. Обратите внимание на контейнеризацию — второй по важности тренд, который отметили респонденты. Если каждая команда найдет ресурсы, чтобы создать собственный контейнер, это обеспечит желаемую изоляцию».

Руслан Никитин, директор департамента функционального тестирования добавил: «Контейнеры могут быть разработаны так, чтобы содержать точные копии производственной среды, включая конфигурацию, зависимости и версии ПО. Это позволяет сделать тестовую среду максимально схожей с реальной и обнаруживать проблемы, связанные с различиями между окружениями. Также контейнеры могут быть легко пересозданы и развернуты с минимальным временем простоя. Если тестовая среда становится недоступной из-за профилактических работ или сбоев, контейнеры могут быть быстро восстановлены из образов с сохраненным состоянием. Для минимизации времени простоя обеспечьте регулярное и предсказуемое проведение профилактических работ. Это поможет сократить период недоступности тестовых сред и снизить негативное влияние на процесс тестирования».

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Компания «Перфоманс Лаб» — работает в области тестирования и обеспечения качества программного обеспечения. Среди ее клиентов более 30 крупнейших банков, операторов мобильной связи и предприятий государственного сектора. Компания является резидентом «Сколково».