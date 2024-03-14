«Лига Цифровой Экономики» внедряет голосовые и чат-боты TWIN для бизнеса

«Лига Цифровой Экономики» расширяет сотрудничество с TWIN — отечественным разработчиком голосовых и чат-ботов для бизнеса. «Лига» внедряет решения TWIN в телекоме, ритейле, логистике и финансовой сфере. Новая функциональность продуктов обеспечивает заказчикам дополнительные возможности по построению эффективных омниканальных коммуникаций с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

Голосовые и чат-боты TWIN на основе нейросетей задействованы в ряде проектов «Лиги» для автоматизации процессов в контакт-центрах и позволяют решать широкий круг задач в области клиентского опыта. Разработки TWIN находят применение в телекоме, ритейле, финансовой сфере, на предприятиях транспортной логистики и других.

Так, для одного из ведущих российских ритейлеров был разработан чат-бот, который успешно отвечает более чем на 50 разнообразных вопросов по ассортименту, статусу заказа, ценам, акциям. В результате бот самостоятельно, без привлечения операторов, обрабатывает более 80% входящих обращений, при этом на 40% увеличилась средняя сумма заказа. Совместное решение TWIN и «Лиги» помогло другому крупному ритейлеру сократить затраты на NPS-опросы в два раза. Для этого был разработан и интегрирован в CRM-систему компании голосовой бот со скриптом, охватывающим все основные диалоги с клиентами.

Одной из самых трудных задач в телекоме является удержание клиентов. А если услуга теряет популярность (например, стационарный телефон), задача усложняется еще больше. В данном случае помогают автоматизированные решения: голосовые боты обзванивают сомневающихся или уже готовых отказаться от услуги абонентов. По итогам проекта в крупнейшей телеком-компании удалось добиться конверсии голосового бота на 3% выше, чем у живых операторов, при этом значительно сократить расходы на работу колл-центра.

В финансовой сфере стоит отметить проект автоматизации обработки заявок кредитными брокерами в одной из компаний с одновременным сокращением времени обработки в два раза. В другой организации был внедрен бот-коллектор, который оказался в 2,5 раза дешевле использования колл-центра с сотрудниками, показав при этом одинаковые с ними результаты по взысканию долгов.

Одним из актуальных вызовов для логистических операторов является повышение стоимости хранения грузов. Зачастую проблема кроется в недостаточно развитых каналах информирования получателей. Одно из решений — голосовой бот-информатор, который самостоятельно обзванивает тех, чьи посылки прибыли в пункт назначения. В результате проекта в логистической организации удалось добиться сокращения затрат на хранение грузов на складах на 25%.

«Наше партнерство наглядно демонстрирует, что две ИТ-компании могут успешно сотрудничать, даже если они работают в одной нише. Выигрывают от этого и сами компании, и их клиенты. Ценные компетенции специалистов Лиги по интеграции с CRM, ERP и другими системами управления бизнесом дополняются нашей экспертизой в части эффективных скриптов голосовых и чат-ботов», — сказал Игорь Калинин, генеральный директор компании TWIN.

«Функциональность ботов TWIN, которые мы используем в проектах "Лиги", позволяет заказчикам повысить эффективность своей работы, а также дает им удобные инструменты для аналитики. Совместно с TWIN мы разрабатываем сегодня и другие цифровые решения, которые помогут добиться максимальной автоматизации и удешевления бизнес-процессов компаний, работающих в различных сферах. Таким образом, мы продолжаем развивать и укреплять сотрудничество с нашими технологическими партнерами», — сказал Дмитрий Силуянов, директор направления цифровизации клиентского сервиса «Лиги Цифровой Экономики».

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«Лига Цифровой Экономики» — группа компаний, которые оказывают профессиональные услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают широкий спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6 тыс. человек. В число заказчиков входят крупнейшие представители основных отраслей экономики: группа ВТБ, Сбербанк, «Альфа-Банк», Altyn Bank, VEON, «Ростелеком», МТС, «Роснефть», «Россети», «Интер РАО», «Норникель» и др.

TWIN — российский разработчик интеллектуального ПО для автоматизации бизнес-коммуникаций с клиентами на технологиях искусственного интеллекта и нейросетей. Основной продукт компании — омниканальная платформа TWIN, включающая голосового и чат-бота, рассылку сообщений, распознавание и синтез речи, гибкие сценарии, аналитику, бесшовное переключение между любыми каналами коммуникации с клиентом, а также интеграцию со всеми распространёнными CRM-системами. Компания имеет представительства и партнерскую сеть в России, постсоветских республиках, Европе и США.