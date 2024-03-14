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«МегаФон» расширил покрытие до малой планеты Солнечной системы

Жители города могут активнее пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость 4G в административном центре Вилюйского улуса Якутии. Теперь почти 10 тыс. жителей города, в честь которого названа малая планета Солнечной системы, будет комфортнее пользоваться цифровыми сервисами на своих девайсах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря строительству дополнительных базовых станций оператор включил в зону устойчивого LTE-сигнала восточную часть Вилюйска и микрорайон Молодежный. После модернизации телеком-инфраструктуры еще больше абонентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Одновременно расширилась территория покрытия VoLTE — технологии, которая позволяет совершать голосовые звонки в сети 4G с более четким и чистым звуком.

Улучшение качества связи в Вилюйске почувствовали жители почти 30 улиц, а также педагоги и ученики общеобразовательных и спортивных школ. Благодаря расширению сети они могут быстрее подключаться к цифровому дневнику и комфортнее пользоваться электронными обучающими сервисами. Вместе с тем, стабильная связь четвертого поколения помогает сделать дорогу домой для школьников более безопасной – родителям удобно увидеть их местонахождение с помощью специальных программ, а ребятам в любой момент связаться со взрослыми.

«Пользовательский трафик в регионе увеличивается год от года, так, в Вилюйске объем передачи данных вырос на 57%, разговаривать по телефону жители города стали на 10% больше. Опираясь на данные аналитики, мы развиваем телеком-сеть в Якутии, чтобы абоненты могли беспрепятственно общаться, проводить онлайн-платежи, имели доступ к государственным услугам и прочим онлайн-ресурсам. Несмотря на сложные климатические условия строим базовые станции, модернизируем существующую телеком-инфраструктуру, что дает дополнительное развитие территории и делает проживание здесь более комфортным», - сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

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«МегаФон» – всероссийский оператор. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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