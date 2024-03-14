Навстречу звездам: свердловчане стали чаще интересоваться космосом

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Свердловской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина среднеуральцы стали в два раза чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Наибольший рост трафика зафиксирован на сайт музея-заповедника Юрия Гагарина – свердловчане заходили на него в три раза чаще, чем в начале 2024 г. Портал «Роскосмоса» стал популярнее в 2,5 раза. Помимо этого, жители Свердловской области увлеклись онлайн-трансляциями с Международной космической станции, а также подготовкой космонавтов – трафик на такие ресурсы подскочил на 39% и 35% соответственно. Стабильно высоким остается интерес среднеуральцев к музею космонавтики в Москве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Свердловчане отличаются особым отношением к космосу: в области расположены не только крупные предприятия отрасли, но и самая восточная обсерватория в Европе – Коуровская. Также регион известен такими космонавтами, как Павел Беляев, Виталий Севастьянов, Василий Лазарев, Виктор Савиных, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев. Закономерно, что в год 90-летия первого космонавта интерес к тому, что из себя представляет космос, возрос. Чтобы путь свердловчан к звездам не был тернист, мы работаем над качеством сети. По нашим замерам, скорость мобильного интернета сегодня может превышать 90 Мбит/с, что позволяет с легкостью наблюдать за МКС или запуском ракет в режиме онлайн», – отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание они связывают с необычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru – в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023 г. увеличился на 47% по сравнению с 2022 г. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

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