Пермь вошла в топ-10 городов по числу пользователей Telegram

ПАО «МТС» проанализировала использование мессенджера Telegram в России в IV квартале 2023 г. По данным МТС Ads, ежемесячное количество пермяков, пользующихся Telegram, составило 54% от общего числа жителей города, а Пермь вошла в десятку городов с наибольшим ежемесячным количеством пользователей мессенджера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом, по Пермском краю доля ежемесячной аудитории Telegram от всего населения региона составила 49%. Больше 70% пользователей используют мессенджер активно: в IV квартале 2023 г. 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени.

Ежемесячное количество пользователей Telegram с марта 2022 г. выросло более, чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.

Методология исследования

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.

В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов России за IV квартал 2023 г.

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Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-решений на основе технологий Big Data и ИИ. Среди ключевых продуктов — платформа для самостоятельного запуска рекламы «МТС Маркетолог», платформа для рассылки сообщений МТС Omnichannel, DSP для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.