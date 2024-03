Выручка платформы гибкой занятости Ventra Go! за 2023 год составила 1,8 млрд рублей

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! раскрыла финансовые показатели за 2023 г. GMV платформы составил 1,8 млрд рублей, что в 3,6 раз больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go!

Аудитория платформы к началу 2024 г. достигла одного млн самозанятых пользователей, в то время как всего в России, по данным ФНС, зарегистрировано девять млн самозанятых. Это важная социальная группа, которая благодаря Ventra Go! получает возможность легально зарабатывать, выбирая удобные для себя задания по типу подработки, геолокации или календарю.

К клиентской базе Ventra Go! присоединились все крупнейшие FMCG, ритейл и e-com сети страны, общее количество партнеров всех категорий насчитывает 130 брендов. Исполнителям доступны 15 тыс. торговых точек для выполнения заданий.

Платформа Ventra Go! представлена во всех регионах России. Ключевые региональные центры — Москва, Московская область, Ленинградская область, Свердловская область, республика Татарстан, Новосибирская область, Приморский край и др. В 2023 г. платформа вышла на рынок Казахстана.

В мае 2023 г. Ventra Go! запустила центр заботы о покупателях Ventra Go Online!, который предоставляет сервисы по поддержке покупателей интернет-магазинов, организации горячих линий, опросов удовлетворенности и других клиентских сервисов. Благодаря Ventra Go Online! пользователи платформы могут выполнять задания удаленно, не выходя из дома.

В июне 2023 г. Ventra Go! была включена в реестр ФНС, подтвердив соответствие требованиям регулятора. Интеграция с ФНС позволила Ventra Go! усовершенствовать внутренние инструменты для проверки статуса налогоплательщика НПД и сделать процесс выплат пользователям еще более простым и прозрачным.

В декабре 2023 г. Ventra Go! выпустила обновленную платформу бренда, которая призвана отражать ценности Ventra Go!: формирование культуры гибкой занятости, основанной на открытости, честности, безопасности и взаимоуважении. В результате ребрендинга у платформы появился новый фирменный стиль и логотип.

«Три года назад Ventra Go! стояла у истоков рынка HR Tech. Три года спустя мы продолжаем быть хедлайнерами гибкой занятости на уже сложившемся во многом благодаря нам рынке. Своей миссией мы видим вывод из серой зоны значимой части работающего населения и создание возможности легально и прозрачно зарабатывать для самозанятых, которые имеют большое значение для экономики и общества», — сказала Екатерина Карабанова, управляющий партнер Ventra Go! и HR-холдинга Ventra.

***

Ventra Go! — цифровая платформа гибкой занятости и мобильное приложение — один из лидеров рынка HR-tech. Ventra Go! работает по uber-модели: объединяет заказчиков и исполнителей, гарантируя первым быстрое закрытие потребности в проверенном временном персонале, а вторым — ежедневные выплаты и возможность решать, где и когда они хотят работать. Сервис не рассылает вакансии — система автоматически предлагает задания тем специалистам, которые соответствуют требованиям заказчика и находятся в непосредственной близости к заданию. Благодаря автоматизированной системе мэтчинга, Ventra Go! обеспечивает до 98% закрытия заявок (при среднем показателе на рынке 80%). Ventra Go! работает с 2020 г. Сегодня платформа насчитывает один миллион исполнителей и 15 тыс. торговых точек. Платформу используют крупнейшие российские бренды из сегментов ритейла, FMCG, e-commerce во всех регионах России. В 2021 г. платформа привлекла инвестиции в размере 700 млн. рублей от VIM Capital.