«Яндекс Путешествия» покажут ж/д билеты со скидками: для именинников, школьников и пожилых людей

«Яндекс Путешествия» подскажут, какие скидки доступны пользователю при покупке ж/д билетов. Например, в каких поездах есть более дешевые билеты и условия их покупки, а также какие льготы действуют для конкретного человека: скидки для именинников и их друзей, пожилых людей, школьников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Согласно исследованию*, каждый пятый россиянин ездит на поезде раз в месяц или чаще. 88% опрошенных хотели бы воспользоваться скидкой, если увидят ее при оформлении билета. А половина респондентов готова даже запланировать путешествие в другой город при выгодном предложении.

Фото: «Яндекс» «Яндекс Путешествия» покажут ж/д билеты со скидками: для именинников, школьников и пожилых людей

«При покупке билетов на поезда по России действует много акций. Но зачастую пользователи не знают о них или не понимают, как ими воспользоваться, — сказал руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий» Василий Бурнин. — Наше исследование показало, что только 36% россиян пользуются скидками на билеты, 37% знают о такой возможности, но никогда ей не пользовались, а 27% впервые услышали о скидках в ходе опроса. В этом обновлении нам удалось собрать вместе информацию о разных типов скидок, чтобы путешественники могли легко находить выгодные билеты. Например, мы подскажем, что в течение семи дней до и после дня рождения пользователь с друзьями может ехать со скидкой до 30%. Наши подсказки могут сэкономить несколько тысяч рублей».

Например, билет на Сапсан из Москвы до Санкт-Петербурга на майские праздники стоит 3736 руб., а со скидкой в день рождения — 2615 руб.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно указать направление и даты поездки. Далее выбрать из списка подходящий поезд, вагон и места. После заполнения данных о пассажирах можно посмотреть все скидки, которые доступны каждому пассажиру, и выбрать самый выгодный вариант. Точный размер скидки рассчитывается во время оформления заказа, до оплаты. В некоторых случаях при посадке нужно показать документы, подтверждающие право на скидку, например справку из школы или пенсионное удостоверение.

*Репрезентативный опрос проводился в марте 2024 г. среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

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«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.