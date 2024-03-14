Юристам, риелторам и другим специалистам теперь доступен умный юридический помощник от Сбербанка GigaLegal

Сбербанк разработал умного юридического помощника GigaLegal на базе GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat. ИИ-юрист доступен круглые сутки и незаменим для специалистов, которые работают с юридической документацией и российским законодательством. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Умный помощник пригодится сотрудникам юридических департаментов, менеджерам по закупкам, риелторам и другим специалистам, которые работают с большим количеством юридических запросов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Юристам GigaLegal сократит время на составление договоров, поможет эффективно выстроить работу с клиентами, быстро и качественно проанализировать судебную практику, подготовиться к судебному процессу, а также следить за изменениями в законодательстве.

Риелторы с помощью ИИ-юриста смогут быстро проанализировать ситуацию клиента, проверить договоры купли-продажи, аренды, ипотеки и других юридических документов.

Маркетологи смогут получить актуальную информацию об авторских правах, законе о рекламе и защите персональных данных, проанализировать на риски рекламные материалы. Менеджеры по закупкам сократят время на анализе договоров от партнеров, подготовке к процессу закупки.

Для создания сервиса и внедрения возможностей LLM команда GigaLegal использовала GigaChat API — программный интерфейс для интеграции GigaChat в сторонние приложения и бизнес-продукты. Решение построено с использованием модели GigaChat Pro.

При этом модель не является юристом — полученные от нее рекомендации необходимо утвердить со специалистом.

Александр Ведяхин: «Наш уникальный юридический ИИ-помощник GigaLegal позволит компаниям больше зарабатывать благодаря упрощению рабочих процессов, снижению вероятности ошибки и повышению эффективности работы юридических команд. Уверен, развитие ИИ-технологий в юридической сфере позволит вывести экспертов на новый уровень и сделать качественный скачок в отрасли. В итоге юристы, которые владеют навыком работы с искусственным интеллектом, будут иметь конкурентное преимущество на рынке труда».

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