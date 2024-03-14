Жители Якутии стали вторыми в России по проникновению Telegram

МТС с помощью рекламной вертикали МТС Ads проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвертом квартале 2023 года на базе обезличенной Big Data МТС. Республика Якутия вошла в топ-3 регионов с самой большой долей ежемесячной аудитории. Доля пользователей мессенджера в регионе составило 67% о общего числа жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом, ежемесячное количество пользователей Telegram в конце IV квартала 2023 г. превысило 85 млн человек. Это на 10% выше показателя соответствующего периода 2022 г. Больше 70% пользователей используют Telegram активно: в IV квартале 2023 г. 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12 до 14 часов по местному времени.

Топ-5 регионов с самой большой долей ежемесячной аудитории Telegram от всего населения региона в России: Магаданская область (70%), Республика Саха (Якутия) (67%), Санкт-Петербург (65%). На четвертом месте оказались Камчатский край, Амурская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика – в этих регионах 61% населения ежемесячно пользуется мессенджером Telegram.

Пятое место разделили между собой Мурманская область, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Москва, Сахалинская область, Республика Хакасия, Чукотский автономный округ – мессенджером пользуется 60% населения этих регионов.

Ежемесячное количество пользователей Telegram с марта 2022 г. выросло более, чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.

Методология исследования

Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.

В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов России за IV квартал 2023 г.

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Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-решений на основе технологий Big Data и ИИ. Среди ключевых продуктов — платформа для самостоятельного запуска рекламы «МТС Маркетолог», платформа для рассылки сообщений МТС Omnichannel, DSP для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.