«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Каменке

Цифровые ресурсы, тяжелое видео и сотни фото стали быстрее загружаться в смартфонах и планшетах горожан. «МегаФон» установил телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения (4G) около Комсомольской площади. Теперь максимальная скорость передачи данных в этой локации составляет 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Преобразования коснулись жилых кварталов, зон отдыха, торговых и образовательных учреждений, а также промышленной территории, где сосредоточены производители сельскохозяйственной техники и продукции. Чтобы онлайн‑общение всех горожан оставалось комфортным даже в часы пиковой нагрузки на сеть, инженеры «МегаФона» запустили среднечастотные диапазоны LTE, которые эффективны для широкого распространения сигнала.

«Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в самых “качающих” населенных пунктах. С каждым днем в Каменке пользователи все больше делятся фото в мессенджерах, смотрят фильмы, слушают музыку. Год к году абоненты прокачали информации в Сети на 21% больше. А в зоне действия нового телеком-оборудования за последние два месяца потратили на онлайн-сервисы свыше 15 ТБ трафика. Такого объема достаточно для проведения 1300 прямых эфиров», – сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет сохранять кристально чистый звук во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. Как показывает статистика на основе обезличенных данных пользователей, горожане охотно разговаривают с помощью LTE – 55% вызовов в Каменке совершается в сетях четвертого поколения.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.