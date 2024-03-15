МТС ускорила интернет в Промышленном округе Якутска

МТС усилила покрытие сети LTE в Промышленном округе Якутска. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета МТС выросла на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие LTE на территории 170 квартала и промышленного массива в районе Якутского хлебокомбината, на пресечении улиц Очиченко и Кржиновского. Сеть покрывает магазины стройматериалов, автоцентр и автосервисы, тепличное хозяйство, склады, гаражи, территорию около ТРК «Ураса Молл» и прилегающие к местности жилые дома. Теперь сотрудники организаций в этой локации могут с комфортом пользоваться онлайн-кассой, вести электронный документооборот, вести коммуникацию с клиентами при помощи мессенджеров по видеосвязи и пересылать «тяжелый» контент даже в часы повышенной нагрузки на сеть.

«Мы продолжаем развивать нашу сеть в Якутске и устанавливать дополнительное телеком-оборудование в тех местах, где это необходимо. Причем мы улучшаем покрытие не только в центре города и жилых микрорайонах. Теперь нашим абонентам, которые проводят рабочее время и приезжают по необходимости в Промышленный округ, доступны все цифровые сервисы на более высокой скорости. А собственникам предприятий обновленная сеть LTE позволит внедрять дополнительные цифровые решения – например, передавать информацию через облачные сервисы с любых устройств или использовать платформы онлайн-коммуникаций», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.