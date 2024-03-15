Servicepipe зафиксировала рост атак IT Army of Ukraine на 363% с января 2024 года

Компания Servicepipе, специализирующаяся на обнаружении и фильтрации автоматизированных кибератак на веб-ресурсы, зафиксировала рост объема атак группировки IT Army of Ukraine на российские ресурсы за февраль и первые две недели марта 2024 г. на 363%. При этом рост только в марте составил 68%. Об этом CNews сообщили представители Servicepipе.

Например, на одну из компаний под защитой Servicepipе емкость атаки достигала 37 GBps, тогда как в феврале максимум был ­­­­— 22 GBps. При этом в Servicepipе не фиксировали смену вектора — атаки шли на те же цели, что и в январе 2024 г., но с использованием большего количества ботов, объема трафика и мощностей. Servicepipе прогнозирует дальнейшее увеличение атак со стороны IT Army of Ukraine.

«Если готовить о целях атак, то отрасль, в которой работает потенциальная жертва, больше значения не имеет. Главный критерий выбора – чтобы от инструментов или продуктов атакуемой компании зависело максимальное количество других игроков плюс отсутствовала надлежащая защита от DDoS-атак. И потому любая организация, попадающая под это определение, может быть атакована IT Army of Ukraine», — сказал владелец продукта Servicepipe DosGate Даниил Бобрышев.

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Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г., активно развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Выявляя аномалии в трафике, Servicepipe помогает клиентам сохранять доступность и безопасность их цифровых активов. Среди клиентов компании — крупнейшие российские интернет-провайдеры, телеком-операторы, госучреждения, ведущие банки, авиакомпании, интернет-магазины, СМИ, платежные системы и дата-центры. Помимо разработки технологий защиты, компания проводит аудиты безопасности и стресс-тестирования для оценки устойчивости ИT-инфраструктур и веб-приложений к DDoS-атакам.