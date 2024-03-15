CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

В приложении «Ренессанс Банка» появился маркетплейс

В мобильном приложении «Ренессанс Банка» открылся маркетплейс для онлайн-покупок со скидками и кешбэком от партнеров банка.

В новом разделе представлено десять категорий с товарами и услугами по привлекательным ценам. Среди них «Техника», «Косметика», «Одежда», «Зоотовары», «Продукты», «Дом», «Ремонт», «Услуги» и даже «Подписки». Отплатить товары можно любой картой «Ренессанс Банка». Доступ в раздел осуществляется через меню «Каталог» по клику на баннер «Кешбэк и Скидки».

«Разрабатывая концепцию онлайн-платформы, мы взяли за основу идею экономии на ежедневных покупках по картам. Чтобы наши клиенты не тратили время на поиски выгодных предложений на различных ресурсах, мы объединили их в одном месте», — сказал Артем Головин, начальник отдела развития и поддержки цифровых сервисов «Ренессанс Банка». – В результате получился удобный раздел с понятной навигацией и интерфейсом, в котором клиенты видят все предложения партнеров банка и совершают покупки в один клик».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников

Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании

Microsoft внаглую взломала Chrome, чтобы рекламировать свой поисковик. Раздражающую рекламу просто так не убрать

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Хакеров в России приравняют к террористам. Власти хотят радикально ужесточить кару за взлом – от 10 лет тюрьмы до пожизненного

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще