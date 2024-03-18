Бренд Oukitel представляет на российском рынке сразу две новинки 2024 года неубиваемый смартфон WP36 и стильный планшет RT8

В то время как высокотехнологичные мобильные бренды конкурентов продолжают задирать цены на свою продукцию, опустошая карманы потребителей, компания Oukitel — производитель сверхпрочных гаджетов поступательно стремится предлагать новинки аудитории по справедливым и осмысленным ценам. Очередное доказательство позитивной тенденции — 11-дюймовый планшет RT8 и телефон WP36 с защитой 128 дБ, которые станут премьерой российского рынка мобильных устройство сезона «весна 2024». Об этом CNews сообщили представители Oukitel.

Сверхпрочный планшет RT8: большой и яркий экран, аккумулятор-монстр и чипсет Helio G99

После успеха планшетов-предшественников серии RT компания Oukitel продолжает развивать популярное направление с планшетом Oukitel RT8. Новый гаджет оснащен впечатляющим 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2k, самым большим из когда-либо существовавших в планшетах повышенной прочности. Примечательно, что яркость дисплея составляет 500 нит, что позволяет пользователям четко видеть экран даже под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, неубиваемый планшет Oukitel RT8 питается от массивного аккумулятора емкостью 20000 мАч, который обеспечивает до 90 дней работы в режиме ожидания. За производительность RT8 отвечает процессор MediaTek Helio G99 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 12 ГБ. Объем памяти также достаточно велик: 256 ГБ встроенной и расширяемой до 1 ТБ - для пользователей, хранящих большие файлы. RT8 также может похвастаться универсальной системой камер, включая 48-Мп основную камеру, 20-Мп камеру ночного видения, 5-Мп макрокамеру и 32-Мп фронтальную камеру. Благодаря классам защиты IP68 и IP69K, а также сертификации MIL-STD-810H, RT8 способен выдержать самые суровые условия эксплуатации.

Сверхпрочный планшет RT8

Неубиваемый смартфон WP36: доступная инновация с впечатляющим динамиком и емким аккумулятором

Прочный смартфон Oukitel WP36 предлагает исключительные аудио характеристики с динамиком мощностью 3,5 Вт, 128 дБ, который обеспечивает пользователям захватывающий объемный звук 8D. Кроме того, смартфон питается от аккумулятора емкостью 10600 мАч, который обеспечивает до 7 дней регулярного использования на одном заряде.

Прочный телефон оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek MT8788 в сочетании с 8 ГБ базовой оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ и 128 ГБ встроенной ПЗУ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью TF-карты. Что касается фотосъемки, то WP36 оснащен 13-Мп основной камерой, 2-Мп макрокамерой и 5-Мп фронтальной камерой. Смартфон также оснащен 6,52-дюймовым экраном из стекла Corning Gorilla Glass, которое обеспечивает прочность и защиту от царапин. Как и RT8, WP36 защищен по стандартам IP68 и IP69K и сертифицирован по MIL-STD-810H, что гарантирует надежность даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Неубиваемый смартфон WP36

Противоударный планшет RT8 и сверхпрочный смартфон WP36 будут доступны на для заказа на AliExpress с 18 марта 2024 г. Специально для российских заказчиков установлены самые комплиментарные цен: планшет RT8 будет продаваться по цене $239,99, а смартфон WP36 — по цене $119,99 с 18 по 27 марта 2024 г.

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Oukitel — это высокотехнологичный корпоративный бренд компании Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD, расположенной в Шэньчжэне, Китай. Компания объединяет исследования и разработки, дизайн, производство, продажи и послепродажное обслуживание. Благодаря партнерской сети из более чем 130 дилеров в 60 странах, продукция Oukitel распространяется по всей Европе, Азии, Северной и Южной Америке.