«МегаФон» модернизировал сеть в Сасовском районе

«МегаФон» улучшил параметры сети в городе Сасово и одноименном районе Рязанской области — связисты запустили на сети дополнительный слой в низкочастотном диапазоне, используемый для передачи данных, и построили новые базовые станции в загруженных локациях. Аналитики компании отмечают, что в результате проведённых работ увеличилась ёмкость сети, а также на 30% выросла скорость мобильного интернета.

Под модернизацию попали более 10 объектов связи. Все они обеспечили более плотное 4G покрытие в регионе. Связь LTE стала доступна в тех местах, где ранее сигнал был слабым или отсутствовал вовсе, например, в подвальных помещениях или в домах с толстыми наружными стенами.

Улучшения затронули поселки Каргашино, Кустаревку, Пичкиряево, Сотницыно, Салтыково, Рожково и Устье, деревню Колдамышево Сасовского района, а также сам районный центр – город Сасово. Новое качество услуг смогли оценить более 25 тыс. жителей. По данным аналитиков «МегаФона» в 2024 г. интернет-трафик в этих населенных пунктах вырос практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а длительность разговора в среднем выросла в 1,5.

«Низкочастотный диапазон, который мы развернули в регионе, отличается своей «дальнобойностью» и хорошо проникает в труднодоступные помещения. Теперь жители Сасовского района могут с большим комфортом пользоваться всеми онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с, даже несмотря на растущий трафик в регионе», — отметила директор «МегаФона» в Рязанской области Ольга Лукина.

Прошедшая модернизация — всего лишь один из многочисленных этапов работ оператора по улучшению качества связи в Рязанской области. Только за 2023 г. «МегаФон» построил и усовершенствовал в регионе более 200 базовых станций с поддержкой LTE.