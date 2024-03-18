Навстречу звездам: южноуральцы стали чаще интересоваться космосом

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Южного Урала. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали в два раза чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Наибольший рост трафика зафиксирован на сайт музея-заповедника Юрия Гагарина – жители Челябинской области заходили на него в 3,2 раза чаще, чем в 2024 г. Помимо этого, южноуральцы интересовались подготовкой космонавтов – трафик на такие ресурсы подскочил в 2 раза, на 62% с января 2024 г. вырос интерес к музею космонавтики в Москве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Челябинская область может по праву может называться “космической”, и не только благодаря падению метеорита в 2013 г. Наш регион известен своими научными достижениями и космонавтами – Дмитрием Петелиным, Михаилом Корниенко, Максимом Сураевым, Юрием Шеффером, Павлом Поповичем. В год 90-летия первого космонавта интерес к тому, что из себя представляет космос, ожидаемо возрос. Чтобы звезды всегда были доступны, мы работаем над улучшением сети – только в прошлом году мы повысили эффективность существующей инфраструктуры более чем в 80 небольших населенных пунктах региона. Это позволяет с легкостью наблюдать за МКС или запуском ракет в режиме онлайн из любой точки Южного Урала», – отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание связано с необычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru – в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023 г. увеличился на 47% по сравнению с 2022 г. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

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