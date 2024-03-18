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Продавцы «Яндекс Маркета» смогут увеличить скидку по зеленым ценам

«Яндекс Маркет» расширяет возможности программы лояльности. Теперь продавцы смогут настраивать скидку по зеленым ценам, а не только предлагать за покупку своих товаров на «Маркете» повышенный кешбэк баллами «Плюса». Новый инструмент поможет продавцам привлечь дополнительное внимание держателей карт «Яндекс Пэй» и карт других банков-партнеров к своим предложениям. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Маркет» начал самостоятельно инвестировать в зеленые цены в сентябре 2023 г. Тогда покупатели начали видеть цену с учетом скидки, а продавцы получали полную стоимость товара, которую они установили. Такие покупки стали пользоваться большой популярностью на сервисе - сейчас каждый третий заказ на «Маркете» оплачивается по зеленым ценам. Теперь маркетплейс дал продавцам возможность увеличивать эту скидку и растить свои продажи.

Для участия продавцу нужно будет в привычном интерфейсе программы лояльности установить размер скидки для зеленых цен и размер кешбэка баллами «Плюса» от 1 до 25% на весь ассортимент или группу товаров. Это удобно, потому что позволяет сделать точечное акционное предложение и привлечь к нему внимание покупателя.

Зеленые цены помогают занять главное место на карточке — покупатели чаще делают заказы именно у продавца, занявшего такое место. При этом у покупателя останется выбор - при оформлении заказа он сможет отметить то, что захочет получить - скидку по зеленой цене или кешбэк баллами.

Возможность подключиться к зеленым ценам начнет отображаться у всех продавцов, участвующих в программе лояльности «Маркета», с 26 марта 2024 г.

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