В Астраханской области запустили цифровой гид для путешественников

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Астраханской области. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой путеводитель познакомит гостей с главными достопримечательностями региона, подскажет, как прикоснуться к быту купеческих домой и древнему городу Сарай-Бату, воссозданному на месте одной из столиц Золотой Орды, посоветует, где покататься на теплоходе и верблюде, порыбачить и освоить вейкборд. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как спланировать интересное путешествие по региону и организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие традиционные блюда многонациональной Астраханской области стоит отведать.

«Астраханская область с каждым годом привлекает все больше туристов. К нам приезжают, чтобы насладиться цветением каспийских лотосов, порыбачить на Волге и погулять по историческим улочкам города. По данным аналитиков, в 2023 г. Каспийское море стало вторым по росту турпотока – его популярность, в том числе и на астраханских берегах, выросла на 20%. Наш цифровой помощник станет для гостей отличным способом по-настоящему познакомиться с регионом, его самобытной многонациональной культурой и историей, сориентирует, где отдохнуть и поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться», - сказал директор МТС Астраханской области Андрей Матвиенко.

«Наш регион является одним из самых привлекательных для внутреннего туризма и регулярно входит в топ различных туристических рейтингов. Для комфортного пребывания в регионе путешественнику, в первую очередь, важна доступность информации о достопримечательностях, средствах размещения, туристических и гастрономических локациях и активностях. Цифровой гид – это помощник-путеводитель, который в любой момент может помочь сориентироваться гостю нашего региона и познакомить с туристическими возможностями Астраханской области», - отметила заместитель министра экономического развития Астраханской области Лейсан Шафикова.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Астраханской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.