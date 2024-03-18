Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу DION. Развернуть ее можно в гибридном формате или on-premise. Совместимость продуктов «Ред ОС» и DION подтверждена тестами.

Для проведения эксперимента в тестовой лаборатории вендора НОТА на базе платформы DION было создано клиентское приложение, адаптированное под операционную систему «Ред ОС». Оно прошло полный цикл тестирования в варианте «гибрид» и on-premise в окружении «Ред ОС». В ходе испытаний была подтверждена полная совместимость платформы и операционной системы, достигнуты высокие показатели производительности и удобства использования.

Платформа DION для «Ред ОС» подойдёт для тех заказчиков, которые планируют отказаться от использования продуктов зарубежных вендоров в пользу безопасной российской ВКС-системы в любом, предлагаемом вендором НОТА, форм-факторе: облаке, гибридной инсталляции или on-premise.

«В целях полноценного ИТ-импортозамещения российский вендор НОТА тестирует создаваемое им ПО на совместимость с отечественными операционными системами, в первую очередь, с «Ред ОС», получившей широкое распространение. Это имеет большое значение для заказчиков продуктов НОТА, которые в силу специфики деятельности работают только с отечественным ПО или используют ИТ-решения на базе открытого кода. Доказав совместимость с «Ред ОС», мы фактически можем предложить бизнесу не только современную платформу корпоративных коммуникаций, но и гарантировать поддержку её интеграции с отечественными настольными и серверными операционными системами», — сказал Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА.

«Совместимость платформ для корпоративных коммуникаций с отечественными операционными системами имеет критическое значение для достижения технологического суверенитета и безопасности бизнеса. Мы рады, что подтверждённая совместимость продуктов от DION и «Ред софт» предоставляет рынку отличное решение для корпоративных пользователей», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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«Ред софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного промышленного прикладного программного обеспечения. «Ред софт» имеет более чем 15-летний опыт разработки в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом. Помимо решений, адаптированных под требования клиентов, компания создала собственную линейку продуктов, построенных на базе ПО с открытым кодом: «Ред ОС», СУБД «Ред База Данных» и «Ред Платформа».

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно.

НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. на основе обширной экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. T1 CRM), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex. T1 EasyTax), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».

DION представляет собой платформу корпоративных коммуникаций и подходит как небольшим компаниям, так и крупному бизнесу с производствами или филиалами по всей стране. На текущий момент на виртуальной встрече может быть до 5000 равноправных участников, нет ограничений по количеству комнат или длительности переговоров. Сервис можно использовать как полноценную стриминговую платформу для онбординга, передачи знаний и т.д. Внутри имеется встроенный плеер, аналитика просмотров, возможность оставлять комментарии. Уже появилась возможность совершать звонки p2p в DION, в приложении стала доступна адресная книга.