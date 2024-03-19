«Авито Работа»: большинство россиян готовы выполнить тестовое задание при трудоустройстве

«Авито Работа» провела опрос 10 тыс. россиян и выяснила, сколько специалистов готовы выполнить тестовое задание при устройстве на работу и какое время считают оптимальным для его выполнения.

Опрос показал, что 48% респондентов готовы выполнить тестовое и понимают важность этого этапа трудоустройства. Больше всего таких среди работников сферы ИТ, интернета и телекома, банков и инвестиций, PR, рекламы и маркетинга, онлайн-торговли. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

23% опрошенных россиян готовы выполнить тестовое задание, если только оно не будет слишком объемным. 8% респондентов готовы выполнить тестовое лишь в том случае, если эта работа для них очень важна. Только 6% россиян не готовы тратить время на тестовое задание и не считают его важным этапом при устройстве на работу. Среди респондентов оказались и те, чья сфера деятельности не подразумевает тестовых заданий (9%).

Готовность соискателей из разных сфер деятельности выполнить тестовое задание

Согласно данным опроса, большинство россиян (53%) готовы потратить на выполнение тестового задания от одного до двух часов. Дальше количество желающих потратить больше двух часов на тестовое сокращается — от двух до трех часов готовы потратить 18% опрошенных, от трех до четырех часов — 7%, от четырех до пяти часов — 3%. Больше пяти часов на тестовое задание готовы выделить 7% респондентов.

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«Авито Работа» — платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито» или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.