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Музей имени В.И. Сурикова в Красноярске будет проводить лекции на платформе «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», подключила свои сервисы в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова. С помощью цифровой экосистемы сотрудники музея смогут проводить онлайн-лекции и семинары для людей, интересующихся искусством.

Искусствоведы музея теперь могут вести лекции, одновременно привлекая и онлайн-аудиторию, и посетителей традиционных офлайн-лекториев. Также люди, желающие развиваться в сфере искусства, могут дистанционно пройти образовательный курс и по его итогам с помощью платформы «МТС Линк» представить свои исследовательские работы. Пользователям доступны функции вывода презентаций на экран, использования интерактивной доски и организации выступлений и дискуссий с одновременным участием нескольких десятков спикеров.

Художественный музей имени В.И. Сурикова один из крупнейших художественных музеев Сибири. Его собрание насчитывает более 15 тысяч экспонатов, которые объединяют ценителей самых разных форм искусства. Музей на постоянной основе реализует образовательные и культурные проекты и мероприятия, в частности лекции и мастер-классы на тему искусства и культуры, которые дублируются дистанционно.

Искусствоведы музея теперь могут вести лекции, одновременно привлекая и онлайн-аудиторию, и посетителей традиционных офлайн-лекториев

«Для музейных организаций актуален гибридный формат обучения, сочетающий онлайн- и офлайн-занятия. Платформа «МТС Линк» обеспечивает равную вовлеченность участников, присутствующих непосредственно на мастер-классе или лекции, и тех, кто занимается удаленно. Поэтому среди наших заказчиков есть крупнейшие российские музеи, в том числе ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственный Эрмитаж. Уверены, что новые технологии сделают внушительную экспозицию и компетенции специалистов Художественного музея имени В.И. Сурикова доступнее для любителей искусства со всей страны», — рассказала директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

«Сервис «МТС Линк» помогает нам соответствовать современным стандартам образования, например, мы можем расширить географию обучения за счет того, что к нам присоединяются дистанционно любители искусства из городов Красноярского края и других регионов. Кроме этого, для нас особенно важно использовать российские решения, поскольку мы придерживаемся высоких стандартов безопасности. Уверена, благодаря отечественным цифровым технологиям наш образовательный процесс выйдет на новый уровень», — отметила директор Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова Анастасия Викторовна Кистова.

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