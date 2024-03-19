Музей имени В.И. Сурикова в Красноярске будет проводить лекции на платформе «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», подключила свои сервисы в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова. С помощью цифровой экосистемы сотрудники музея смогут проводить онлайн-лекции и семинары для людей, интересующихся искусством.

Искусствоведы музея теперь могут вести лекции, одновременно привлекая и онлайн-аудиторию, и посетителей традиционных офлайн-лекториев. Также люди, желающие развиваться в сфере искусства, могут дистанционно пройти образовательный курс и по его итогам с помощью платформы «МТС Линк» представить свои исследовательские работы. Пользователям доступны функции вывода презентаций на экран, использования интерактивной доски и организации выступлений и дискуссий с одновременным участием нескольких десятков спикеров.

Художественный музей имени В.И. Сурикова – один из крупнейших художественных музеев Сибири. Его собрание насчитывает более 15 тысяч экспонатов, которые объединяют ценителей самых разных форм искусства. Музей на постоянной основе реализует образовательные и культурные проекты и мероприятия, в частности лекции и мастер-классы на тему искусства и культуры, которые дублируются дистанционно.

Искусствоведы музея теперь могут вести лекции, одновременно привлекая и онлайн-аудиторию, и посетителей традиционных офлайн-лекториев

«Для музейных организаций актуален гибридный формат обучения, сочетающий онлайн- и офлайн-занятия. Платформа «МТС Линк» обеспечивает равную вовлеченность участников, присутствующих непосредственно на мастер-классе или лекции, и тех, кто занимается удаленно. Поэтому среди наших заказчиков есть крупнейшие российские музеи, в том числе ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственный Эрмитаж. Уверены, что новые технологии сделают внушительную экспозицию и компетенции специалистов Художественного музея имени В.И. Сурикова доступнее для любителей искусства со всей страны», — рассказала директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

«Сервис «МТС Линк» помогает нам соответствовать современным стандартам образования, например, мы можем расширить географию обучения за счет того, что к нам присоединяются дистанционно любители искусства из городов Красноярского края и других регионов. Кроме этого, для нас особенно важно использовать российские решения, поскольку мы придерживаемся высоких стандартов безопасности. Уверена, благодаря отечественным цифровым технологиям наш образовательный процесс выйдет на новый уровень», — отметила директор Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова Анастасия Викторовна Кистова.